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Artistul care a ținut post cu apă 40 de zile, operat de urgență

Mihai Onilă

Mihai Onilă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 iul. 2026, 10:59
SursăRealitatea PLUS

Momente critice pentru Mihai Onilă, fostul membru al trupei Axxa, ajuns de urgență pe masa de operație din cauza unei pancreatite acute severe. Artistul, în vârstă de 55 de ani, a trecut printr-o intervenție dificilă și a stat o perioadă la terapie intensivă, unde medicii au dus o luptă contracronometru pentru stabilizarea sa. În urmă cu doi ani, Mihai Onilă a ținut post negru timp de 40 de zile, în care a băut doar apă.

Mihai Onilă, momente critice la Terapie Intensivă

Mihai Onilă a fost operat de urgență, după ce a ajuns la spital din cauza unei pancreatite acute severe. „Mi-au scos tubul de drenaj și aștept ca medicii să îmi dea drumul acasă. Mă mai doare puțin abdomenul”, a spus cântărețul, potrivit presei.

În urmă cu doi ani, Mihai Onilă a ținut post negru timp de 40 de zile. Atunci, artistul a slăbit considerabil, dar cu toate astea spunea că se simte bine și chiar îi îndemna pe fanii lui să țină post cu apă.

În 2016, Mihai Onilă a trăit drama vieții sale, când fiica lui, în vârstă de 10 ani a pierdut lupta cu cancerul. La 4 ani de la tragedie, solistul a divorțat de mama fetiței lui și s-a căsătorit ulterior cu Laura, femeia care îi este și acum alături.

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