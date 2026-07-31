Artistul care a ținut post cu apă 40 de zile, operat de urgență

Publicat 31 iul. 2026, 10:59 Sursă Realitatea PLUS

Momente critice pentru Mihai Onilă, fostul membru al trupei Axxa, ajuns de urgență pe masa de operație din cauza unei pancreatite acute severe. Artistul, în vârstă de 55 de ani, a trecut printr-o intervenție dificilă și a stat o perioadă la terapie intensivă, unde medicii au dus o luptă contracronometru pentru stabilizarea sa. În urmă cu doi ani, Mihai Onilă a ținut post negru timp de 40 de zile, în care a băut doar apă.

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