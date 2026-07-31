Advertising
Advertising
Monden· 1 min citire
Artistul care a ținut post cu apă 40 de zile, operat de urgență
Mihai Onilă
Publicat31 iul. 2026, 10:59
SursăRealitatea PLUS
Momente critice pentru Mihai Onilă, fostul membru al trupei Axxa, ajuns de urgență pe masa de operație din cauza unei pancreatite acute severe. Artistul, în vârstă de 55 de ani, a trecut printr-o intervenție dificilă și a stat o perioadă la terapie intensivă, unde medicii au dus o luptă contracronometru pentru stabilizarea sa. În urmă cu doi ani, Mihai Onilă a ținut post negru timp de 40 de zile, în care a băut doar apă.
Citește și
- 13:41Monica Pop a suferit un accident vascular cerebral. Cum se simte medicul oftalmolog
- 10:19Fostul soț al lui Jennifer Lopez a câștigat un milion de dolari. Ce va face starul de la Hollywood cu banii câștigați?
- 10:0345 de ani de la nunta Prințului Charles cu Diana. Detaliile mai puțin cunoscute din spatele celei mai urmărite ceremonii regale
- 14:11Actorul premiat cu Oscar Jared Leto, acuzat de infracțiuni sexuale! Documentar exploziv BBC
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News