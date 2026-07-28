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Monden· 1 min citire

Magicianul Robert Tudor, amendat cu 400 de euro în Bulgaria

Robert Tudor

Robert Tudor

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iul. 2026, 14:46
SursăRealitatea PLUS

Aflat în drum spre destinația de vacanță, magicianul Robert Tudor a avut parte de o surpriză neplăcută la frontiera cu Bulgaria. Vedeta a fost nevoită să achite o amendă de 400 de euro pentru a putea tranzita țara vecină.

Magicianul Robert Tudor

Autoritățile bulgare au impus o regulă conform cărora șoferii cu sancțiuni neplătite nu pot trece granița.

„Mă duc cu soția în Croația și când să trec din Bulgaria în Serbia m-au oprit aici la bază și mi-au spus: «Dumneavoastră nu aveți voie să treceți pentru că aveți amenzi». Am amendă din 2024...200 euro, amendă din 2025-2026. În fiecare an, câte o amendă!”, a zis acesta.

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