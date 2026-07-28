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Monden· 1 min citire
Magicianul Robert Tudor, amendat cu 400 de euro în Bulgaria
Robert Tudor
Publicat28 iul. 2026, 14:46
SursăRealitatea PLUS
Aflat în drum spre destinația de vacanță, magicianul Robert Tudor a avut parte de o surpriză neplăcută la frontiera cu Bulgaria. Vedeta a fost nevoită să achite o amendă de 400 de euro pentru a putea tranzita țara vecină.
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