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Cutremur Venezuela. Toți cei patru membri ai unei trupe rock, găsiți morți sub dărâmăturile clădirii în care repetau

Van Der Dijs/ Captură Instagram

Van Der Dijs/ Captură Instagram

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 12:37

Cei patru membri ai trupei venezuelene de nu-metal Van Der Dijs și-au pierdut viața după ce clădirea în care repetau s-a prăbușit în urma cutremurelor devastatoare care au lovit Venezuela pe 24 iunie. Trupurile muzicienilor au fost recuperate ulterior de echipele de salvare de sub dărâmăturile imobilului.

Muzicienii repetau în momentul producerii seismelor

Potrivit publicației venezuelene Últimas Noticias, solistul Manuel van Der Dijs, chitaristul Gabriel Gomez, basistul Xander Hernández și bateristul Abraham Foucault se aflau în clădirea Costamar II, din statul de coastă La Guaira, în momentul producerii cutremurelor.

Imobilul s-a prăbușit în timpul seismelor, iar cei patru artiști au rămas prinși sub dărâmături. Cadavrele lor au fost recuperate ulterior de echipele de intervenție, scrie și publicația online Tuko.

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O trupă aflată în plină ascensiune

Van Der Dijs era considerată una dintre trupele promițătoare ale scenei rock din Venezuela. Formația de nu-metal, gen muzical care combină influențe din heavy metal, rock alternativ și hip-hop, a fost înființată în 2024.

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Tot în 2024, trupa și-a lansat primul single, „Nemesis”, urmat de alte piese. Cel mai recent cântec, „15 Minutos”, fusese lansat cu doar o lună înainte de tragedie.

Concert cu casa închisă cu câteva zile înainte de dezastru

Cu doar cinci zile înainte de cutremurele duble, respectiv pe 19 iunie, membrii formației au susținut un concert cu casa închisă la Centro de Arte Moderno din cartierul La Castellana, Caracas.

Moartea celor patru muzicieni se adaugă bilanțului tragic al cutremurelor din Venezuela, care au provocat mii de victime și distrugeri masive în regiunile afectate, în special în statul La Guaira.

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