Cutremur Venezuela. Toți cei patru membri ai unei trupe rock, găsiți morți sub dărâmăturile clădirii în care repetau

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 12:37

Cei patru membri ai trupei venezuelene de nu-metal Van Der Dijs și-au pierdut viața după ce clădirea în care repetau s-a prăbușit în urma cutremurelor devastatoare care au lovit Venezuela pe 24 iunie. Trupurile muzicienilor au fost recuperate ulterior de echipele de salvare de sub dărâmăturile imobilului.

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