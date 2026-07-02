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Cutremur Venezuela. Toți cei patru membri ai unei trupe rock, găsiți morți sub dărâmăturile clădirii în care repetau
Van Der Dijs/ Captură Instagram
Cei patru membri ai trupei venezuelene de nu-metal Van Der Dijs și-au pierdut viața după ce clădirea în care repetau s-a prăbușit în urma cutremurelor devastatoare care au lovit Venezuela pe 24 iunie. Trupurile muzicienilor au fost recuperate ulterior de echipele de salvare de sub dărâmăturile imobilului.
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