Gheorghe Piperea: „Aproximativ 6 lei din prețul unui litru de carburant ajung la stat”

Publicat 9 aug. 2026, 20:40 Sursă Realitatea PLUS

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că aproximativ 6 lei din prețul unui litru de carburant ajung la bugetul statului sub forma taxelor și a altor costuri obligatorii. Acesta afirmă că a plătit recent 10,65 lei pe litru pentru alimentarea mașinii sale diesel. La alimentarea precedentă, prețul ar fi fost de 10,75 lei pe litru. Calculele prezentate reprezintă estimarea europarlamentarului.

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