Au construit o comunitate doar pentru albi și își aleg noii membri după criterii stricte. Regulile au șocat întreaga Americă

Publicat 2 aug. 2026, 22:01 Actualizat 2 aug. 2026, 22:10 Sursă Daily Mail

În Statele Unite, o comunitate în care sunt acceptate exclusiv persoane albe provoacă un val de controverse. Fondatorii susțin că încearcă să protejeze „identitatea europeană”, însă organizația este acuzată că promovează idei extremiste, revizionism istoric și discriminare rasială. Accesul este permis doar celor care îndeplinesc criterii stricte privind originea și convingerile personale.

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