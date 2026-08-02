Au construit o comunitate doar pentru albi și își aleg noii membri după criterii stricte. Regulile au șocat întreaga Americă

În Statele Unite, o comunitate în care sunt acceptate exclusiv persoane albe provoacă un val de controverse. Fondatorii susțin că încearcă să protejeze „identitatea europeană”, însă organizația este acuzată că promovează idei extremiste, revizionism istoric și discriminare rasială. Accesul este permis doar celor care îndeplinesc criterii stricte privind originea și convingerile personale.
O comunitate izolată din Arkansas atrage atenția întregii Americi
În regiunea Ozark, în apropierea localității Ravenden din statul Arkansas, funcționează o așezare cu aproximativ 40 de locuitori, dezvoltată în cadrul proiectului Return to the Land.
Organizația acceptă ca membri doar persoane cu ascendență exclusiv europeană, care împărtășesc ceea ce fondatorii descriu drept „valorile tradiționale europene”.
Comunitatea este condusă de Eric Orwoll, liderul unei organizații care numără peste o mie de membri la nivel național. Cu toate acestea, doar câteva familii au fost admise să locuiască în așezarea construită pe un teren de aproximativ 67 de hectare.
Pe rețelele sociale sunt prezentate imagini cu ferme, animale, case din lemn și copii care se joacă în natură, promovând un stil de viață rural și autosuficient.
Candidații trec printr-un proces riguros de selecție
Persoanele interesate trebuie să completeze un chestionar și să participe la un interviu telefonic.
În timpul procesului de selecție sunt abordate subiecte precum căsătoria între persoane de același sex, identitatea de gen, avortul, vaccinarea și alte teme sociale considerate importante de organizație.
Potrivit lui Eric Orwoll, apartenența rasială nu este singura condiție, ci contează și atașamentul față de patrimoniul european și valorile promovate de comunitate. După analizarea răspunsurilor, conducerea decide dacă solicitantul este acceptat.
Fondatorul susține că organizația nu promovează supremația albă.
„Nu cred că suntem o organizație a supremației albe. Susținem asocierea voluntară și autodeterminarea”, afirmă acesta.
Totuși, liderul admite că printre membrii comunității pot exista persoane care împărtășesc astfel de idei.
Investigație despre legături cu ideologii extremiste
Imaginea prezentată public este pusă însă sub semnul întrebării de o investigație publicată de Daily Mail. Potrivit publicației, pe canalele online asociate organizației apar frecvent mesaje care promovează teorii conspiraționiste privind influența evreilor, minimalizează efectele segregării rasiale și contestă amploarea Holocaustului.
Un apropiat al lui Eric Orwoll, Peter Csere, ar fi distribuit inclusiv simbolul „1488”, un cod folosit de grupările neonaziste și de adepții supremației albe.
Copiii sunt educați acasă după o programă controversată
Toți copiii din comunitate sunt școlarizați în sistem homeschooling.
Programa include teme precum Holocaustul, sclavia și segregarea rasială, însă Eric Orwoll consideră că sistemul public american prezintă aceste subiecte într-o manieră dezechilibrată și susține că elevii ar trebui să studieze „toate perspectivele”.
Specialiștii avertizează asupra efectelor asupra copiilor
Organizațiile care monitorizează educația la domiciliu atrag atenția că izolarea copiilor într-un astfel de mediu poate avea efecte serioase.
Tess Ulrey, directoarea Coalition for Responsible Home Education, avertizează că elevii riscă să fie privați de contactul cu opinii diferite și să primească o educație influențată de ideologii extremiste și pseudoștiință.
„Un astfel de sistem limitează capacitatea copiilor de a-și forma propriile convingeri și de a funcționa într-o societate diversă”, avertizează aceasta.
Căsătoriile mixte și persoanele LGBT nu sunt acceptate
Printre regulile promovate de Return to the Land se numără și descurajarea căsătoriilor între persoane de origini etnice diferite.
Organizația susține că astfel de relații ar avea rezultate mai slabe decât cele dintre persoane din aceeași comunitate culturală.
În același timp, homosexualitatea este descrisă de Eric Orwoll drept un „stil de viață nesănătos”, iar persoanele LGBT nu sunt considerate compatibile cu valorile promovate de comunitate.
Trecutul liderului și procesul pentru discriminare
Presa americană a dezvăluit anul trecut că, înainte de a deveni liderul acestei mișcări, Eric Orwoll a participat la spectacole erotice online împreună cu fosta sa soție, cu care are patru copii. Cei doi au divorțat în 2024, însă femeia locuiește în continuare în comunitatea din Arkansas.
Mai multe persoane care îl cunosc au declarat, sub protecția anonimatului, că imaginea publică de lider creștin conservator nu reflectă trecutul sau comportamentul acestuia.
În prezent, organizația Return to the Land este implicată și într-un proces intentat de Michelle Walker, o femeie cu ascendență evreiască, care susține că i s-a refuzat posibilitatea de a cumpăra teren în comunitate din motive rasiale și religioase.
Eric Orwoll respinge acuzațiile și afirmă că organizația este victima unei campanii îndreptate împotriva dreptului la asociere voluntară.
În ciuda controverselor, acesta spune că proiectul continuă să se extindă și că există planuri pentru înființarea unor comunități similare în alte state americane. Potrivit lui, obiectivul este ca fiecare grup etnic sau cultural să își poată crea propriile comunități și să își păstreze identitatea fără intervenția autorităților sau a sistemului judiciar.