Mișcări de trupe la granița Ucrainei cu Belarus. Autoritățile de la Minsk înființează o nouă brigadă de asalt aeropurtat

Belarus continuă să își consolideze prezența militară în apropierea graniței cu Ucraina. Autoritățile de la Minsk au început formarea unei noi brigăzi de asalt aeropurtat în regiunea Gomel, situată în sudul țării, la aproximativ 40 de kilometri de frontieră.
Anunțul a fost făcut de colonelul Alexander Ilyukevich, în cadrul unei emisiuni difuzate de postul de stat VoenTV, preluată de zn.ua. Potrivit acestuia, unitatea se află deja în proces de organizare, iar primele structuri au fost constituite.
Noua brigadă este deja în curs de formare
Colonelul Alexander Ilyukevich a precizat că o parte dintre efective și cadrele militare au fost deja recrutate, iar procesul de extindere va continua în perioada următoare.
„Am început deja formarea unităților militare. A fost format un batalion, au fost recrutați ofițeri și a fost recrutat personal. Anul acesta, formăm un alt batalion, alături de unități de sprijin de luptă, unități de artilerie, antiaeriene și de recunoaștere”, a declarat acesta.
Potrivit autorităților belaruse, Brigada 37 de Asalt Aerian este destinată întăririi flancului sudic al țării, o zonă pe care conducerea militară o consideră una dintre cele mai sensibile din punct de vedere al securității.
Activitatea militară din apropierea frontierei a fost intensificată
Noua brigadă se va alătura celor trei brigăzi de asalt aerian deja existente în Belarus: Brigada 103 din Vitebsk, Brigada 38 din Brest și Brigada 5 din Maryina Horka, aflată în apropierea capitalei Minsk.
În ultimele săptămâni, autoritățile ucrainene au semnalat o intensificare a activităților militare desfășurate de Belarus în apropierea frontierei comune. La începutul lunii iulie, Serviciul de Grăniceri de Stat al Ucrainei (DPSU) a anunțat că Belarus dezvoltă infrastructură militară în zonă, inclusiv terenuri pentru antrenamente și centre logistice.
Tot în luna iulie, liderul belarus Aleksandr Lukașenko a făcut o declarație referitoare la campania agricolă din 2026, în care a vorbit și despre necesarul de personal pentru armată.
„Oricine nu execută ordinele ar trebui trimis în armată. Să servească acolo. Pot sta în pădure. Au nevoie și de personal acolo. Toți cei care nu știu să muncească – în armată și la granița de sud”, a afirmat Lukașenko.
Minsk susține că nu intenționează să intre în conflict
Deși oficialii de la Minsk afirmă în mod repetat că Ucraina reprezintă un risc pentru securitatea Belarusului, conducerea țării insistă că nu are intenția de a se implica direct în război.
Cu toate acestea, serviciile de informații ucrainene susțin în continuare că Rusia încearcă să determine Belarusul să își extindă rolul militar în conflict.
În acest context, formarea noii brigăzi de asalt aeropurtat în apropierea graniței cu Ucraina este urmărită cu atenție, pe fondul intensificării activităților militare din regiune.