Mișcări de trupe la granița Ucrainei cu Belarus. Autoritățile de la Minsk înființează o nouă brigadă de asalt aeropurtat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 21:31

Belarus continuă să își consolideze prezența militară în apropierea graniței cu Ucraina. Autoritățile de la Minsk au început formarea unei noi brigăzi de asalt aeropurtat în regiunea Gomel, situată în sudul țării, la aproximativ 40 de kilometri de frontieră.

Distribuie articolul