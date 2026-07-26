Putin, avertisment dur pentru România: „Ceea ce i-a aparținut cândva va reveni mai devreme sau mai târziu la normal din punct de vedere istoric”

Vladimir Putin susține că Ucraina și România vor pierde „mai devreme sau mai târziu” teritoriile și afirmă, fără a prezenta dovezi, că malul stâng al Ucrainei ar fi fost „mereu considerat parte a Rusiei”.
Declarațiile au fost făcute duminică, la o întâlnire cu militari ai Marinei ruse, potrivit agenției ruse TASS și unor canale de Telegram apropiate Kremlinului, care au publicat fragmente video.
Vladimir Putin a declarat duminică că Ucraina ar urma să piardă, „mai devreme sau mai târziu”, regiunile sale vestice și a reluat tezele istorice contestate prin care încearcă să justifice invazia rusă declanșată în februarie 2022.
Putin: „Iar ceea ce a aparținut cândva Poloniei, Ungariei, României va reveni mai devreme sau mai târziu la normal din punct de vedere istoric”
„Sunt sigur, apropo, că mai devreme sau mai târziu Ucraina va pierde aceste teritorii occidentale. Iar ceea ce a aparținut cândva Poloniei, Ungariei, României va reveni mai devreme sau mai târziu la normal din punct de vedere istoric. Poate nu mâine, nici poimâine, într-un an sau doi, în zece sau cincisprezece ani”, a afirmat Putin, potrivit relatărilor TASS și ale canalelor de Telegram Vy slushali mayak și Smotri.
Liderul de la Kremlin nu a explicat de ce consideră că Ucraina ar trebui să piardă aceste teritorii.
Putin a susținut, de asemenea, în mod fals, că Uniunea Sovietică, sub conducerea lui Iosif Stalin, ar fi „dăruit” Ucrainei teritorii din vest. El a afirmat însă că acestea nu ar fi fost oferite Ucrainei propriu-zise, ci ar fi existat „în cadrul unui singur stat”.
În discursul său, Putin a repetat narațiunea Kremlinului potrivit căreia Rusia nu ar fi comis „nicio agresiune”, susținând că Moscova ar fi fost obligată să lanseze așa-numita „operațiune militară specială” pentru a opri un presupus conflict început de Occident și de autoritățile de la Kiev. Rusia folosește această expresie pentru a descrie invazia pe scară largă a Ucrainei, începută fără provocare în urmă cu peste patru ani.
„Rusia a fost singurul garant al integrității teritoriale a Ucrainei”
Președintele rus a mai afirmat că Rusia ar fi fost „singurul garant al integrității teritoriale a Ucrainei”, deși forțele ruse ocupă în prezent părți din teritoriul ucrainean, iar atacurile Moscovei au provocat distrugeri masive și numeroase victime civile.
„A existat un singur garant al integrității teritoriale a Ucrainei, iar acesta a fost Rusia. Dar ei au considerat necesar, posibil și avantajos să declare Rusia drept inamic, iar pe ruși să nu îi considere națiune titulară în Ucraina, ceea ce este o absurditine completă”, a spus Putin.
Liderul rus a declarat că Ucraina ar fi fost împărțită „dintotdeauna” între malul stâng și malul drept al Niprului și că partea de pe malul stâng „nu era doar orientată spre Rusia, ci era parte a Rusiei”.
Putin a invocat și regiunea Donbas, susținând că Vladimir Lenin ar fi transferat-o Ucrainei și că Rusia trebuie acum să „pună totul pe un curs istoric normal”.
Liderul de la Kremlin a spus că războiul se va încheia, „mai devreme sau mai târziu”, prin înfrângerea Ucrainei și victoria Rusiei. Totodată, el a încercat să prezinte societatea ucraineană drept profund divizată, afirmând că liderii de la Kiev s-ar fi certat între ei „ca păianjenii într-un borcan”, din cauza banilor obținuți de la populație și de la susținătorii occidentali.