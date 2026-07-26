Bolojan taie de la români, oamenii lui dau mii de euro pe show cu manele. Edilul premierului demis deține terenuri cât aeroportul din Beijing

Publicat 26 iul. 2026, 17:23 Sursă Realitatea PLUS

În timp ce Guvernul face economii din salariile oamenilor de rând, oamenii lui Bolojan dau bani grei pe spectacolele cu manele! Este vorba de primarul comunei Prahovene Păulești care a alocat peste 200.000 de lei pentru două zile de concerte organizate de Zilele Comunei! Totodată, edilul vizat nu este la primul scandal. Presa locală a scris în repetate rânduri despre averea impresionantă. Sandu Tudor deține terenuri cât aeroportul din Beijing, iar in declarația de avere ar lipsi mai multe imobile și venituri. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la PNL dar până la momentul difuzării materialului nu am primit niciun răspuns.

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