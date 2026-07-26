Anton Hadăr, atac dur la Dragoș Pîslaru după noul proiect al salarizării: „A venit cu toți coeficienții varză”

Profesorul Anton Hadăr, liderul sindicatului Alma Mater, a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că s-a întâlnit în urmă cu aproximativ două luni cu Dragoș Pîslaru și că a văzut o primă variantă a proiectului privind noua lege a salarizării. Potrivit acestuia, propunerile prezentate atunci erau relativ mulțumitoare, însă forma apărută ulterior a fost schimbată radical.
Anton Hadăr susține că noul proiect conține coeficienți mult mai mici decât cei discutați inițial și că există inclusiv situații în care lectorii au un coeficient mai mic decât asistenții universitari, deși aceștia din urmă reprezintă un grad inferior în ierarhia academică.
„Aici e supărarea”
Liderul Alma Mater a explicat că nemulțumirea sa vine din diferența majoră dintre varianta prezentată la întâlnirea de acum două luni și proiectul apărut recent.
„Cea mai mare supărare a mea, pe care i-am spus-o personal domnului ministru, care m-a sunat să-mi spună de ce nu venim... și i-am explicat de ce n-am venit, aici e supărarea. Ne întâlnim noi acum vreo două luni (Moderator: Așa) cu domnia sa, vine cu niște propuneri care erau relativ mulțumitoare. I-am spus ceva despre doctorat și a mai spus câteva lucruri care ne mai mulțumesc și că le voi discuta cu colegii. N-am spus «da» cu gura plină, n-am spus nici «nu» cu gura plină, adică trebuia să merg la colegii mei să le arăt ce a ieșit”, a declarat Anton Hadăr.
„Vine cu proiectul ăsta, cu toți coeficienții varză”
Profesorul afirmă că forma actuală a proiectului este mult diferită de cea prezentată inițial și că valorile coeficienților au fost reduse substanțial.
„Și după două luni și ceva vine cu proiectul ăsta, cu toți coeficienții varză! Ați văzut, lectori cu coeficient mai mic decât asistenții, care sunt gradul inferior, nu? Coeficienți mult îndepărtați de ceea ce s-a prezentat de către domnia sa cu două luni în urmă”, a spus liderul sindical.
Anton Hadăr: „Cum să am încredere în dumneavoastră?”
Acesta a povestit că i-a transmis direct lui Dragoș Pîslaru că nu mai poate avea încredere în propunerile sale, în condițiile în care proiectul final arată diferit față de varianta discutată anterior.
„Și eu i-am spus: «Cum să am încredere în dumneavoastră câtă vreme ați venit cu un proiect substanțial redus în zona coeficienților?». Noi, cei din educație, cerem să fim tratați la fel ca parlamentarii, ca miniștrii, ca nu știu cine mai sunt acolo, să ne dea și nouă, în 2-3 ani, crescător până la coeficienții pe care i-am propus”, a mai declarat Anton Hadăr.