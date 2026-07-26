Anton Hadăr, atac dur la Dragoș Pîslaru după noul proiect al salarizării: „A venit cu toți coeficienții varză”

Publicat 26 iul. 2026, 12:50 Sursă Realitatea PLUS

Profesorul Anton Hadăr, liderul sindicatului Alma Mater, a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că s-a întâlnit în urmă cu aproximativ două luni cu Dragoș Pîslaru și că a văzut o primă variantă a proiectului privind noua lege a salarizării. Potrivit acestuia, propunerile prezentate atunci erau relativ mulțumitoare, însă forma apărută ulterior a fost schimbată radical.

Distribuie articolul