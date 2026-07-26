Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Deputat PSD: „Ilie Bolojan trebuie să plece!”

Daniel Zamfir

Daniel Zamfir

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iul. 2026, 12:43
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan trebuie să plece. Orice zi cu el la guvernare este o catastrofă pentru România. O spune deputatul PSD, Daniel Zamfir. Potrivit acestuia, prin măsurile pe care le-a luat, mai ales prin legea salarizării, premierul demis și-a bătut joc de milioane de români.

Daniel Zamfir: „Orice zi cu Bolojan la guvernare este o catastrofă!”

„Nu mai ai nicio calitate, Ilie Bolojan, să negociezi tu pentru români.

Ilie Bolojan trebuie să plece rapid. Ideea salarizării, așa cum este prezentată astăzi, categoric nu poate fi votată de Partidul Social Democrat.

Ca să arunci în aer societatea românească acum și să creezi atât de multe discrepanțe, să umilești practic tot ce înseamnă personalul medical, zona de învățământ și așa mai departe, sub nicio formă Partidul Social Democrat nu va vota o astfel de lege, decât dacă amendamentele pe care le-am convenit împreună cu sindicatele vor fi adoptate.

Faptul că legea asta n-a fost discutată cu sindicatele, practic cu cei cărora li se aplică, pentru că atunci când vrei să faci o reformă, eu înțeleg că acea reformă trebuie să aducă bunăstare oamenilor.

Eu nu știu o categorie socială astăzi care să fie satisfăcută de felul în care arată legea salarizării.

O batjocură mare la adresa oamenilor, în primul rând pentru că nu mai ai nicio calitate, Ilie Bolojan, să negociezi tu pentru români. Orice zi cu Ilie Bolojan în frunta acestui guvern demis, expirat și așa mai departe este o catastrofă.”, a zis Daniel Zamfir.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

daniel zamfirPSDilie bolojan

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe