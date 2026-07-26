Deputat PSD: „Ilie Bolojan trebuie să plece!”

Publicat 26 iul. 2026, 12:43 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan trebuie să plece. Orice zi cu el la guvernare este o catastrofă pentru România. O spune deputatul PSD, Daniel Zamfir. Potrivit acestuia, prin măsurile pe care le-a luat, mai ales prin legea salarizării, premierul demis și-a bătut joc de milioane de români.

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