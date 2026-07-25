Noi controverse în jurul banilor oferiți ca sprijin Ucrainei. De ce nu se vor desecretiza sumele

Publicat 25 iul. 2026, 22:13 Sursă Realitatea PLUS

Este revoltă în rândul românilor, după ce guvernul a refuzat din nou să desecretizeze sumele oferite drept sprijin Ucrainei pe motiv că ar trebui să rămână secret militar. Asta deși Guvernul a pierdut procesul cu Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România și este obligat acum să facă publice datele legate de traseul banilor. Mai mult, fostul judecator CSM, Toni Neacșu, susține că Executivul ar putea scăpa de desecretizare pentru că e acoperit de lege.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre desecretizarebaniucrainaRusiarazboi