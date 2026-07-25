Noi controverse în jurul banilor dați ca sprijin Ucrainei. Revolta românilor: „S-a depășit limita. Nu e războiul nostru!”

Publicat 25 iul. 2026, 15:53 Actualizat 25 iul. 2026, 15:54 Sursă Realitatea PLUS

Este revoltă în rândul românilor, după ce Guvernul a refuzat din nou să desecretizeze sumele oferite drept sprijin Ucrainei, susținând că informațiile ar trebui să rămână secret militar. Poziția Executivului vine deși Guvernul a pierdut în primă instanță procesul cu Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România și a fost obligat să facă publice datele legate de ajutoarele acordate țării vecine, conform Realitatea PLUS.

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