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Politica· 1 min citire
Radu Miruță, declarație șocantă: „Echipamentele anti-dronă ajung în România abia peste 11 luni”
Radu Miruță
Publicat25 iul. 2026, 14:58
SursăRealitatea PLUS
Declarația șocantă a ministrului apărării. Radu Miruță susține că abia în termen de 11 luni ar urma să sosească echipamente anti-dronă. Asta în timp ce o a doua dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc cu un avion F-16, conform Realitatea PLUS.
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