Radu Miruță, declarație șocantă: „Echipamentele anti-dronă ajung în România abia peste 11 luni”

Publicat 25 iul. 2026, 14:58 Sursă Realitatea PLUS

Declarația șocantă a ministrului apărării. Radu Miruță susține că abia în termen de 11 luni ar urma să sosească echipamente anti-dronă. Asta în timp ce o a doua dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc cu un avion F-16, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre radu miruțădrone romania