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Politica· 1 min citire

Radu Miruță, declarație șocantă: „Echipamentele anti-dronă ajung în România abia peste 11 luni”

Radu Miruță

Radu Miruță

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 14:58
SursăRealitatea PLUS

Declarația șocantă a ministrului apărării. Radu Miruță susține că abia în termen de 11 luni ar urma să sosească echipamente anti-dronă. Asta în timp ce o a doua dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc cu un avion F-16, conform Realitatea PLUS.

Ministrul interimar al Apărării explică că avioanele F-16 nu sunt proiectate să doboare drone: „Nu acesta este modul clasic prin care interceptezi o dronă, ci cu soluții de la sol antidronă, mult mai ieftine și mult mai eficiente”, a declarat Radu Miruță.

Totodată, ministrul a mai transmis că, în această dimineață, s-au văzut pe radarele MAPN mai multe drone, în spațiul ucrainean, dar nu se știe dacă drona doborâtă în apropiere de Sfântu Gheorghe s-a rupt din acel roi.

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