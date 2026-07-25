Oana Țoiu face economii în Libia, dar uită de chiria lui Muraru. Guvernul Bolojan plătește bani grei pentru lux

Publicat 25 iul. 2026, 07:32 Actualizat 25 iul. 2026, 07:36 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, anunță că a închis contractul de închiriere pentru fosta ambasadă a României din Libia, după 12 ani în care statul român a plătit chirie fără să mai aibă personal diplomatic. Între timp, la Washington rămân fără răspuns întrebările legate de costurile reprezentării diplomatice.

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