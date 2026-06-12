Tensiuni în Irlanda de Nord. Oana Țoiu atrage atenția asupra riscurilor de securitate pentru românii de acolo

Sursă: Realitatea.Net

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat vineri că violentele proteste din Irlanda de Nord au generat riscuri directe la adresa siguranței cetățenilor români din regiune. Potrivit șefei diplomației, MAE a activat canalele diplomatice și este în legătură permanentă cu autoritățile locale pentru a monitoriza situația și a asigura protecția conaționalilor.

Diplomația română este în alertă maximă. De la declanșarea crizei din Irlanda de Nord și până în prezent, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a menținut contactul permanent cu autoritățile locale și cu membrii comunității românești prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare.

Prioritatea absolută a ambasadei României a fost garantarea unui climat de siguranță pentru conaționali. Situația a devenit critică după ce în mediul online au început să circule liste cu adresele exacte ale unor cetățeni străini, inclusiv din zone populate de români. Pe fondul acestei stări de panică și nesiguranță, mai multe familii au luat deja decizia de a se întoarce de urgență în România. Până în acest moment, oficialii au emis mai multe titluri de călătorie, în special pentru minorii care nu dețineau un pașaport valabil.

Zeci de români primesc asistență de urgență

Ministrul Oana Țoiu a precizat că reprezentanții Consulatului General al României la Edinburgh sunt mobilizați în teren pentru a-i identifica și sprijini pe toți cetățenii români afectați de revolte. În prezent, 41 de persoane beneficiază direct de asistență consulară .

MAE își reiterează recomandările ferme adresate românilor aflați în Irlanda de Nord: aceștia trebuie să urmeze cu strictețe indicațiile poliției locale și să evite sub orice formă deplasările în zonele în care au loc demonstrații sau adunări publice.