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Economie· 1 min citire

Italia taie taxele la carburanți. Românii plătesc tot mai mult

Carburanți

Carburanți

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat27 iul. 2026, 15:24
SursăRealitatea PLUS

În timp ce în România, prețul la pompă a explodat și continuă să crească de pe o zi pe alta, guvernul din Italia anunță că pregătește o intervenție de urgență pentru a opri explozia prețurilor la carburanți înainte de marea migrație de vacanță din august.

Autoritățile vor să reducă taxele la carburanți, pentru ca motorina să scadă sub 2 euro pe litru, iar benzina să rămână sub acest prag.

Italia reduce prețul carburanților

Măsura ar urma să fie finanțată din banii suplimentari încasați de stat din TVA, dar dacă fondurile nu ajung, guvernul ia în calcul o soluție controversată: scumpirea țigărilor.

Decizia vine după presiunea tot mai mare pusă de șoferi și opoziție, care cer măsuri rapide pentru stoparea scumpirilor.

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