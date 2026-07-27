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Economie· 1 min citire
Italia taie taxele la carburanți. Românii plătesc tot mai mult
Carburanți
Publicat27 iul. 2026, 15:24
SursăRealitatea PLUS
În timp ce în România, prețul la pompă a explodat și continuă să crească de pe o zi pe alta, guvernul din Italia anunță că pregătește o intervenție de urgență pentru a opri explozia prețurilor la carburanți înainte de marea migrație de vacanță din august.
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