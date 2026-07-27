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Economie· 2 min citire

Agenția de Cadastru, anunț surprinzător după aproape două săptămâni de la blocarea activității online, în urma unui atac informatic

Site-uri si aplicațiile Agenției de cadastru

Site-uri si aplicațiile Agenției de cadastru

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iul. 2026, 16:02
Actualizat27 iul. 2026, 16:06

La aproape două săptămâni după atacul cibernetic masiv care a paralizat pagina și aplicațiile de cadastru, instituția anunță că depanarea nu poate fi finalizată încă, iar repornirea serviciilor va mai dura. Partea bună este că, potrivit instituției, baza de date centrală a sistemului cadastral – cea care conține evidența proprietăților și a drepturilor reale asupra imobilelor – nu a fost afectată. Cu toate acestea, Guvernul și Parlamentul trebuie să rezolve blocajul apărut pe piața imobiliară, astfel încât tranzacțiile imobiliare blocate în luna iulie să rămână cu TVA de 9%, nu de 21%, așa cum se va întâmpla de la 1 august.

Potrivit instituției, testele finale de funcționare pot începe abia după finalizarea migrării infrastructurii și repornirea completă a bazei de date. Din acest motiv, nu poate fi anunțată o oră sau o dată fermă de reluare a serviciilor. „Nu dorim să facem promisiuni pe care condițiile tehnice ne pot obliga să le amânăm”, transmit oficialii.

Măsuri suplimentare de securizare, baza de date cu evidența proprietăților n-a fost afectată

Baza de date centrală a sistemului cadastral - cea care conține evidența proprietăților și a drepturilor reale asupra imobilelor - nu a fost afectată. Nu există dovezi că atacatorii au avut acces la aceste date. Integritatea evidenței cadastrale și de carte funciară este, la acest moment, confirmată.

Recomandări pentru utilizatorii platformelor și aplicațiilor ANCPI

În ceea ce privește platforma ePay, va fi lansat ulterior un alt modul software pentru plata electronică. Din precauție și ca măsură standard de protecție în urma unui incident de această natură, recomandăm tuturor celor care au folosit ePay.ancpi.ro să își schimbe parola de acces, mai ales dacă o folosesc și pe alte conturi sau servicii online. Recomandăm, de asemenea, prudență sporită la mesaje sau apeluri care solicită date personale, financiare ori coduri de acces - nicio instituție a statului nu solicită astfel de informații prin telefon sau e-mail.

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