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Economie· 2 min citire
Agenția de Cadastru, anunț surprinzător după aproape două săptămâni de la blocarea activității online, în urma unui atac informatic
Site-uri si aplicațiile Agenției de cadastru
Publicat27 iul. 2026, 16:02
Actualizat27 iul. 2026, 16:06
La aproape două săptămâni după atacul cibernetic masiv care a paralizat pagina și aplicațiile de cadastru, instituția anunță că depanarea nu poate fi finalizată încă, iar repornirea serviciilor va mai dura. Partea bună este că, potrivit instituției, baza de date centrală a sistemului cadastral – cea care conține evidența proprietăților și a drepturilor reale asupra imobilelor – nu a fost afectată. Cu toate acestea, Guvernul și Parlamentul trebuie să rezolve blocajul apărut pe piața imobiliară, astfel încât tranzacțiile imobiliare blocate în luna iulie să rămână cu TVA de 9%, nu de 21%, așa cum se va întâmpla de la 1 august.
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