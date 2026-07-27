Pensionarii au nevoie de 5.000 de lei pentru un trai decent. Cât au pierdut din cauza scumpirilor?

Publicat 27 iul. 2026, 12:28 Actualizat 27 iul. 2026, 13:58 Sursă Realitatea PLUS

Un pensionar ar avea nevoie de cel puțin 5.000 de lei pentru un trai decent! Analizele specialiștilor arată că puterea de cumpărare s-a prăbușit, iar în ultimii cinci ani prețurile au crescut cu peste 50%. Datele arată că peste 2,7 milioane de români au pensii lunare mai mici de 2.700 de lei.

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