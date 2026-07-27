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Economie· 1 min citire

Pensionarii au nevoie de 5.000 de lei pentru un trai decent. Cât au pierdut din cauza scumpirilor?

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Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iul. 2026, 12:28
Actualizat27 iul. 2026, 13:58
SursăRealitatea PLUS

Un pensionar ar avea nevoie de cel puțin 5.000 de lei pentru un trai decent! Analizele specialiștilor arată că puterea de cumpărare s-a prăbușit, iar în ultimii cinci ani prețurile au crescut cu peste 50%. Datele arată că peste 2,7 milioane de români au pensii lunare mai mici de 2.700 de lei.

Prețurile au crescut cu peste 50% în ultimii ani

creșterea prețurilor în ultimii 5 ani - in sus 50-55%

pensie de 3.000 de lei în 2021 - in jos puterea de cumpărare reală acum - 2.340 de lei

nivelul pensiei necesar pentru a recupera puterea de cumpărare - 5.000 de lei

Milioane de români au pensii sub coșul de consum

pensia medie iunie 2026 - 2.784 lei

pensia medie anticipată - 2.459 lei

pensia medie de invaliditate - 1.078 lei

coșul de consum pentru o persoană - 4.322 lei/lunar

rata inflației - 10,4%

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