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Economie· 1 min citire
Pensionarii au nevoie de 5.000 de lei pentru un trai decent. Cât au pierdut din cauza scumpirilor?
Publicat27 iul. 2026, 12:28
Actualizat27 iul. 2026, 13:58
SursăRealitatea PLUS
Un pensionar ar avea nevoie de cel puțin 5.000 de lei pentru un trai decent! Analizele specialiștilor arată că puterea de cumpărare s-a prăbușit, iar în ultimii cinci ani prețurile au crescut cu peste 50%. Datele arată că peste 2,7 milioane de români au pensii lunare mai mici de 2.700 de lei.
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