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Economie· 1 min citire

Pensionarii care primesc suplimente de până la 600 de lei

Pensionarii din România

Pensionarii din România

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 14:47
SursăRealitatea PLUS

Pensionarii cu venituri mici vor primi 600 de lei în plus din luna august. Aproape 900.000 de vârstnici primesc suplimente de la stat pentru a ajunge la pensia minimă garantată de 1.281 de lei.

600 de lei în plus pentru pensionarii cu venituri mici

Cele mai mari suplimente sunt acordate pensionarilor din Maramureș, Hunedoara și Cluj.

Ajutorul vine într-o perioadă grea pentru pensionari, după ce Guvernul Bolojan a decis înghețarea pensiilor și reducerea cheltuielilor de stat.

În lipsa acestor completări, veniturile multor vârstnici ar rămâne la niveluri foarte reduse.

Luna viitoare, pensiile vor ajunge la beneficiari conform calendarului obișnuit.

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