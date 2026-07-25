Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Salariul mediu a scăzut în ultimul an cu 160 de lei. Trai greu în România
Banii României
Publicat25 iul. 2026, 12:29
SursăRealitatea PLUS
România are cea mai mare inflație din UE, dar și unele dintre cele mai mici venituri! Majoritatea salariilor nu acoperă nici măcar coșul minim de consum.
Citește și
- 14:47Pensionarii care primesc suplimente de până la 600 de lei
- 13:37Transmisiune specială de la colosul intrat în faliment. Ana Maria Păcuraru: „Aici trebuiau să se nască patru nave de război pentru Armata Română”
- 12:36Prețurile carburanților explodează: benzina trece de 9 lei, motorina se apropie de 10 lei, iar România riscă o penurie
- 10:19Legea salarizării are doar 30% șanse să treacă de Parlament. România riscă să piardă banii din PNRR
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News