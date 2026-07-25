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Economie· 1 min citire

Salariul mediu a scăzut în ultimul an cu 160 de lei. Trai greu în România

Banii României

Banii României

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 12:29
SursăRealitatea PLUS

România are cea mai mare inflație din UE, dar și unele dintre cele mai mici venituri! Majoritatea salariilor nu acoperă nici măcar coșul minim de consum.

Majorarea salariului minim, anulată de inflația record

Mai mult, salariu mediu a scăzut în ultimul an, iar românii câștigă cu 160 de lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut.

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