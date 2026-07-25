Criză uriașă de carburanți. Bolojan pasează problema

Publicat 25 iul. 2026, 08:13 Actualizat 25 iul. 2026, 08:22 Sursă Realitatea PLUS

România se confruntă cu două crize fără precedent. Carburanții s-au scumpit după blocarea livrărilor de țiței din Kazahstan, iar facturile la energie riscă să crească din nou. În timp ce Guvernul spune că situația este sub control, experții avertizează că urmează o perioadă dificilă pentru toți românii.

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