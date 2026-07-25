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Economie· 2 min citire

Criză uriașă de carburanți. Bolojan pasează problema

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Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 08:13
Actualizat25 iul. 2026, 08:22
SursăRealitatea PLUS

România se confruntă cu două crize fără precedent. Carburanții s-au scumpit după blocarea livrărilor de țiței din Kazahstan, iar facturile la energie riscă să crească din nou. În timp ce Guvernul spune că situația este sub control, experții avertizează că urmează o perioadă dificilă pentru toți românii.

Prețurile la pompă ar putea crește la 11 lei

Primele efecte se văd deja la pompă. Prețurile carburanților au început să crească după ce livrările de țiței din Kazahstan către România au fost oprite. Șoferii sunt disperați și spun că nu își mai permit să facă plinul.

Ilie Bolojan recunoaște că până acum nu s-a găsit nicio soluție pentru întreruperea livrării de petrol din Kazahstan, cât și că rezervele din vestul țării sunt la limită. Legat de prețuri, premierul demis spune că doar Parlamentul poate interveni în acest sens.

Specialiștii spun însă că, dacă blocajul se prelungește, scumpirile ar putea continua și s-ar putea resimți în întreaga economie. Criza carburanților are legătură directă cu tensiunile din Marea Neagră. O navă încărcată cu gaz petrolier lichefiat a luat foc, la circa 26 de kilometri distanță de Sfântu Gheorghe, după ce a fost atacată de drone. Atacurile au perturbat transportul petrolului.

Iar problemele nu se opresc însă aici. Facturile românilor la curent sunt de trei ori mai mari comparativ cu perioada anterioară. Datele ne arată că energia electrică rămâne pe primul loc în topul scumpirilor, iar totul vine pe un fond deja problematic: liberalizarea pieței la energie, dar și creșterea TVA.

Analiștii avertizează că următoarele luni vor fi dificile atât pentru populație, cât și pentru economie.

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