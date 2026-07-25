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Economie· 2 min citire
Criză uriașă de carburanți. Bolojan pasează problema
Publicat25 iul. 2026, 08:13
Actualizat25 iul. 2026, 08:22
SursăRealitatea PLUS
România se confruntă cu două crize fără precedent. Carburanții s-au scumpit după blocarea livrărilor de țiței din Kazahstan, iar facturile la energie riscă să crească din nou. În timp ce Guvernul spune că situația este sub control, experții avertizează că urmează o perioadă dificilă pentru toți românii.
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