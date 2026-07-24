Deficitul bugetar s-a redus la 2% din PIB în primul semestru, cu aproape 29 miliarde lei sub nivelul din 2025

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 18:27

Deficitul bugetar al României a coborât la 2% din PIB după primele șase luni din 2026, de la 3,64% din PIB în perioada similară a anului trecut, potrivit datelor publicate vineri de Ministerul Finanțelor. În termeni nominali, deficitul s-a redus cu aproape 28,8 miliarde de lei, la 41,03 miliarde de lei.

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