Deficitul bugetar s-a redus la 2% din PIB în primul semestru, cu aproape 29 miliarde lei sub nivelul din 2025

Deficitul bugetar al României a coborât la 2% din PIB după primele șase luni din 2026, de la 3,64% din PIB în perioada similară a anului trecut, potrivit datelor publicate vineri de Ministerul Finanțelor. În termeni nominali, deficitul s-a redus cu aproape 28,8 miliarde de lei, la 41,03 miliarde de lei.
Execuția bugetului general consolidat indică o diminuare a deficitului de 1,65 puncte procentuale față de primul semestru din 2025, când acesta ajunsese la 69,8 miliarde de lei. Ministerul Finanțelor pune evoluția pe seama temperării cheltuielilor curente, a creșterii colectării fiscale și a accelerării atragerii fondurilor europene.
Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că rezultatul reprezintă un semnal de seriozitate pentru evaluările agențiilor de rating Fitch și Moody’s. El a avertizat însă că menținerea calificativului de investiții depinde de continuarea consolidării fiscale, de implementarea PNRR și de stabilitatea politică.
Venituri în creștere
Veniturile totale ale bugetului au ajuns la 342,52 miliarde de lei, în creștere cu 10,3% față de prima jumătate a anului trecut. Ca pondere în PIB, veniturile au avansat cu 0,46 puncte procentuale, susținute de încasările din TVA, impozitul pe salarii și venit, taxele pe proprietate, dar și de fondurile europene.
Încasările nete din TVA au urcat cu 25,1%, la 74,14 miliarde de lei, în timp ce veniturile din contribuții de asigurări au crescut cu 7,1%, până la 110,86 miliarde de lei. În același timp, sumele rambursate de Uniunea Europeană au totalizat 30,29 miliarde de lei, în creștere cu 20,8% față de ianuarie-iunie 2025.
Cheltuieli temperate, investiții mai mari
Cheltuielile totale au însumat 383,55 miliarde de lei, cu 0,8% mai mari în termeni nominali, însă ponderea lor în PIB a scăzut cu 1,19 puncte procentuale, la 18,66%. Cheltuielile de personal s-au redus cu 3,3 miliarde de lei, la 82,11 miliarde de lei, pe fondul limitării sporurilor și al măsurilor de temperare salarială.
În schimb, investițiile au crescut cu 9,52 miliarde de lei, până la 59,96 miliarde de lei. Aproape 71% din această sumă a fost finanțată din fonduri europene nerambursabile și din componenta de împrumut a PNRR, în condițiile în care cheltuielile pentru proiecte cu finanțare externă nerambursabilă au ajuns la 37,17 miliarde de lei.
Cheltuielile cu dobânzile au crescut cu 4,14 miliarde de lei, până la 29,37 miliarde de lei, iar cele cu bunurile și serviciile au urcat cu 8,6%, în principal ca urmare a plăților mai mari din sănătate. Asistența socială a totalizat 126 miliarde de lei, în scădere cu 0,5% față de primul semestru din 2025.