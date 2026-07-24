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Economie· 1 min citire
Ipocrizia lui Radu Miruță. Pe cine dă vina pentru criza economică din România
Ipocrizie fără margini din partea ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță. Acesta susține că România nu o duce prost din cauza sprijinului acordat Ucrainei, ci din cauza celor care, timp de 36 de ani, „au risipit și au furat bani publici”, conform Realitatea PLUS.
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