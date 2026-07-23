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Economie· 1 min citire

Artificiul din lege prin care cresc cele mai mari salarii. Noi privilegii în lege pentru cei mai înstăriți din instituții

Bani

Bani

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iul. 2026, 19:03
SursăRealitatea PLUS

Noi privilegii în lege pentru cei mai înstăriți din instituții apar prin introducerea indicelui de competitivitate salarială. Evaluarea și redefinirea nivelului se va realiza periodic, la un interval de maximum 3 ani, în raport cu evoluția pieței muncii și cu încadrarea în bugetele proprii aprobate acestor instituții.

Indice pentru ANRE, ASF și ANCOM

Indicele de competitivitate se aplică la determinarea salariului de bază, prin înmulțire cu valoarea de referință și cu coeficientul de salarizare corespunzător funcției. Creșterea salariului de bază rezultată din aplicarea indicelui de competitivitate are caracter temporar, până la determinarea noului indice de competitivitate.

Cât încasează șefii ANRE, ASF și ANCOM înainte de majorările din noua lege?

Indemnizație președinte ASF – aproximativ 44.000 de lei net/ lună

Indemnizație președinte ANCOM- aproximativ 44.000 de lei net / lună

Indemnizație președinte ANRE- aproximativ 53.000 de lei net/lună

Ce sporuri prevede legea pentru angajații cu cele mai mari salarii?

spor de 5% pentru condiții grele de muncă

spor de 15% pentru munca în zone izolate

spor de 15% pentru consemn la domiciliu

spor de 20% pentru siguranţa navigaţiei, siguranţa feroviară, siguranţa rutieră şi siguranţa aeronautică.

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