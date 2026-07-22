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Economie· 1 min citire

Preluarea Azomureș de către Romgaz, analizată de Consiliul Concurenței

Protest al sindicatelor de la Azomureș

Protest al sindicatelor de la Azomureș

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 19:59

Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Romgaz, principalul producător de gaze naturale din România, vrea să preia activele și activitățile Azomureș, companie-cheie în industria îngrășămintelor. Autoritatea de concurență va evalua operațiunea pentru a stabili dacă aceasta este compatibilă cu regulile pieței și va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

Romgaz este unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul energetic, cu activități ce includ explorarea, producția și comercializarea gazelor naturale, stocarea subterană și producția de energie electrică.

Anul trecut,compania a raportat o cifră de afaceri de 7,57 miliarde lei, profit de 3,13 miliarde lei și peste 5.200 de angajați. Acționar majoritar este statul român, prin Ministerul Energiei, cu 70%.

Azomureș, parte a grupului Ameropa, este cel mai mare producător de îngrășăminte pe bază de azot din România. Compania din Târgu Mureș a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 1,15 miliarde lei, pierderi de 1,24 miliarde lei și 942 de angajați. Acționariatul este controlat aproape integral de Tipa Holding AG.

De la 1 mai, 800 de angajați ai combinatului chimic Azomureș au primit notificările de preaviz, ultimul pas înainte de concedierea definitivă. În ultima lună, aceștia s-au aflat în șomaj tehnic.

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