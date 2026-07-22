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Economie· 1 min citire
Preluarea Azomureș de către Romgaz, analizată de Consiliul Concurenței
Protest al sindicatelor de la Azomureș
Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Romgaz, principalul producător de gaze naturale din România, vrea să preia activele și activitățile Azomureș, companie-cheie în industria îngrășămintelor. Autoritatea de concurență va evalua operațiunea pentru a stabili dacă aceasta este compatibilă cu regulile pieței și va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.
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