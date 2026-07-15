Singura țară care nu a semnat declarația finală a summitului Ucraina - Europa de Sud-Est, deși a fost prezentă la reuniune

Președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat miercuri că el este singurul participant la summitul Ucraina - Europa de Sud-Est care nu a semnat declarația adoptată mai devreme în cursul zilei la acest summit desfășurat la Kiev, relatează agenția Tanjug
'Sunt singurul care nu și-a pus semnătura pe acea declarație. Priviți textul acelei declarații' și 'vă va fi mai clar, nu trebuie să dau explicații suplimentare', a răspuns Vucic în fața presei, după ce a fost întrebat dacă a semnat documentul.
”Toată lumea știe poziția noastră”
Întrebat apoi despre poziția Serbiei față de sancțiunile europene împotriva Rusiei, președintele Vucic a spus că toată lumea cunoaște poziția Serbiei. 'Toată lumea știe poziția noastră și eu știu toate pozițiile lor', a indicat el.
Președintele Aleksandar Vucic a mai menționat că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au fost corecți și ei știu care este politica Serbiei, dar el a remarcat faptul că au existat și participanți care, făcând aluzie la Serbia, și-au început discursurile afirmând că, 'spre deosebire de alții', ei sunt 100% aliniați cu politica UE.
'Și ei repetă fiecare asta de vreo zece ori, dar deja ne-am obișnuit cu acest lucru, nu este nimic nou', a adăugat președintele Serbiei.
Întâlniri cu numeroși oficiali
El a mai spus că a avut trei întâlniri importante, cu Zelenski, cu președintele român Nicușor Dan și cu premierul sloven Janez Janz, precum și o scurtă discuție cu Ursula von der Leyen.
Întărirea capacităților de apărare antiaeriană ale Ucrainei rămâne o prioritate, în special prin sisteme și interceptoare capabile să contracareze rachetele balistice, subliniază Declarația de la Kiev semnată miercuri de liderii care au participat la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est, printre care s-a numărat și președintele Nicușor Dan.
Ce conține documentul adoptat la summit
Documentul, care cuprinde 20 de puncte, evidențiază sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei. Totodată, este evidențiată interdependența între securitatea Ucrainei, a regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est.
Semnatarii declarației condamnă ferm încă o dată agresiunea armată ilegală, neprovocată și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei și solicită Rusiei să înceteze imediat războiul.
De asemenea, este condamnată ferm intensificarea atacurilor masive și repetate ale Rusiei asupra Kievului și a altor localități din Ucraina, cu încălcarea 'flagrantă' a dreptului internațional.
Liderii prezenți la Kiev doresc să contribuie la restabilirea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile, întemeiate pe dreptul internațional.
Este remarcată și activitatea Coaliției de Voință 'ca mecanism eficient de sprijinire a Ucrainei'.
De asemenea, este salutată deschiderea grupurilor de negociere cu Ucraina și Republica Moldova privind aderarea la Uniunea Europeană.
Spirjin pentru aderarea Ucrainei la NATO
În Declarație se reafirmă și sprijinul pentru aspirațiile euroatlantice ale Ucrainei 'pe calea sa ireversibilă către viitoarea aderare la NATO, atunci când Aliații vor conveni și condițiile vor fi îndeplinite, precum și pentru dreptul său suveran de a-și alege propriile aranjamente de securitate și de a-și decide propriul viitor'.
Sunt condamnate încălcările dreptului internațional umanitar în contextul războiului și se exprimă sprijinul pentru eforturile de tragere la răspundere a celor vinovați, inclusiv prin intermediul Tribunalului Special pentru Infracțiunea de Agresiune împotriva Ucrainei.
Semnatarii solicită intensificarea presiunii prin sancțiuni asupra Rusiei și a economiei sale de război, asigurarea aplicării efective a acestora, combaterea flotei-fantomă utilizate de Moscova, precum și consolidarea cooperării internaționale pentru prevenirea eludării sancțiunilor, contracararea amenințărilor cibernetice și a altor activități hibride care subminează securitatea europeană.
Este, de asemenea, subliniată importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea europeană și globală.
În același text este condamnată ocuparea și militarizarea ilegală a Centralei Nucleare Zaporojie de către Rusia.
Declarația reafirmă disponibilitatea statelor reprezentate la Kiev de a contribui activ la redresarea și reconstrucția Ucrainei, la deminarea umanitară, refacerea mediului și reconstrucția comunităților afectate, în strânsă cooperare cu instituțiile financiare internaționale, organizațiile internaționale și sectorul privat.
De asemenea, se semnalează că războiul de agresiune al Federației Ruse este însoțit de activități hibride sistematice îndreptate împotriva Ucrainei și a statelor din Europa de Sud-Est.
Semnatarii declarației
Declarația este semnată de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, președintele Republicii Elene, Constantine Tassoulas, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul Republicii Croația, Andrej Plenkovic, prim-ministrul Republicii Slovenia, Janez Jansa, prim-viceprim-ministrul Guvernului Republicii Macedonia de Nord și ministru al Afacerilor Europene, Bekim Sali, viceprim-ministrul pentru Afaceri Externe și Europene al Muntenegrului, Filip Ivanovic, și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria, Velislava Petrova-Chamova.
Acesta a fost cel de-al cincilea Summit Ucraina - Europa de Sud-Est și a avut loc în prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.