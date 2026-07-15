Singura țară care nu a semnat declarația finală a summitului Ucraina - Europa de Sud-Est, deși a fost prezentă la reuniune

Publicat 15 iul. 2026, 21:52 Sursă Agerpres

Președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat miercuri că el este singurul participant la summitul Ucraina - Europa de Sud-Est care nu a semnat declarația adoptată mai devreme în cursul zilei la acest summit desfășurat la Kiev, relatează agenția Tanjug

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