Administrația Trump suspendă controalele rutiere ale ICE după uciderea a doi imigranți

Administrația Trump a ordonat agenților Poliției federale a Imigrației și Vămilor (ICE) să înceteze orice controale rutiere desfășurate în cadrul misiunilor de combatere a imigrației ilegale, relatează cotidianul The New York Times.
Decizia vine pe fondul unor tensiuni uriașe, după ce agenții federali au ucis prin împușcare două persoane în timpul unor astfel de intervenții în ultima săptămână.
Doi cetățeni din Mexic și Columbia au fost uciși
Victimele sunt Lorenzo Salgado Araujo, un cetățean mexican în vârstă de 52 de ani, ucis pe 7 iulie în Houston (Texas), și Joan Sebastian Guerrero, un columbian de 26 de ani, împușcat pe 13 iulie în orașul de coastă Biddeford (Maine). Potrivit Departamentului Securității Interne, ambii bărbați erau căsătoriți, aveau copii și au fost uciși după ce agenții ICE au încercat inițial să îi oprească în trafic.
Suspendarea acestor operațiuni rutiere ar putea încetini ritmul arestărilor vizând imigranții fără documente, într-un moment în care agenția se află sub o presiune uriașă pentru a respecta promisiunea președintelui Donald Trump privind expulzările în masă. Totuși, Tom Homan, responsabilul guvernamental pentru problema frontierelor, a minimalizat impactul directivei.
Într-o intervenție la postul conservator Fox News, Homan a descris decizia drept o „dispoziție temporară” care nu va deraia misiunea agenției. „Este o pauză scurtă, doar pentru a ne asigura că facem lucrurile corect. Operațiunile ICE continuă. Numărul arestărilor și cel al expulzărilor ating niveluri record”, a dat el asigurări.
Manifestații în Houston și Biddeford
Tragediile au declanșat manifestații ample în Houston și Biddeford, protestatarii denunțând atât politica de deportări masive a administrației Trump, cât și tacticile agresive ale agenților federali. Tensiunile sunt alimentate și de problemele de transparență din cadrul agenției.
Cotidianul USA Today atrage atenția că, în ciuda unei directive din 19 februarie care îi obligă pe agenții ICE să poarte camere corporale în timpul intervențiilor, aceștia continuă să opereze fără echipamentul necesar. Obligativitatea camerelor fusese introdusă tot în urma unui incident fatal: uciderea a doi cetățeni americani, Renee Good și Alex Pretti, la Minneapolis, în luna ianuarie a acestui an.