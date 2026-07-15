UE suplimentează ajutorul pentru Venezuela cu 20 de milioane de euro, în urma cutremurelor devastatoare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 17:31

Uniunea Europeană a anunțat acordarea unui nou pachet de asistență umanitară, în valoare de 20 de milioane de euro, destinat Venezuelei, în urma cutremurelor severe care au afectat țara. Fondurile sunt direcționate către sprijinirea comunităților cele mai vulnerabile și susținerea intervențiilor de urgență aflate în desfășurare.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ueajutorVenezuelacutremur