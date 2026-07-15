UE suplimentează ajutorul pentru Venezuela cu 20 de milioane de euro, în urma cutremurelor devastatoare

Uniunea Europeană a anunțat acordarea unui nou pachet de asistență umanitară, în valoare de 20 de milioane de euro, destinat Venezuelei, în urma cutremurelor severe care au afectat țara. Fondurile sunt direcționate către sprijinirea comunităților cele mai vulnerabile și susținerea intervențiilor de urgență aflate în desfășurare.
Din pachetul total, 10 milioane de euro sunt deblocate imediat pentru ajutor umanitar de primă necesitate. Restul de 10 milioane de euro, care necesită aprobarea Autorității Bugetare, vor finanța operațiunile de căutare și salvare, desfășurarea echipelor medicale și livrarea de materiale esențiale pe teren.
Vizita oficială și coordonarea europeană la Caracas
Noul sprijin a fost anunțat în contextul deplasării la Caracas a comisarului european pentru pregătire și gestionarea crizelor, Hadja Lahbib.
Oficialul european are programate întâlniri cu reprezentanții autorităților locale, cu actorii implicați în operațiunile umanitare finanțate de UE, precum și cu echipele medicale mobilizate prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene.
Acest ajutor financiar completează fondurile de 5 milioane de euro aprobate la sfârșitul lunii iunie pentru intervenții de urgență și pachetul de 52 de milioane de euro alocat la începutul acestui an pentru atenuarea crizei umanitare generale din țara sud-americană. Potrivit comunicatului oficial, distribuția ajutoarelor se realizează transparent, prin intermediul agențiilor ONU și al organizațiilor internaționale non-guvernamentale, în strictă colaborare cu partenerii locali.
Logistică masivă și sute de salvatori mobilizați
Eforturile financiare sunt dublate de un sprijin logistic internațional amplu. Prin Podul Aerian Umanitar al UE, lansat în luna iunie, două aeronave europene au transportat deja aproape 80 de tone de provizii către Venezuela.
În paralel, prin Mecanismul de Protecție Civilă al UE, au fost mobilizați aproximativ 750 de salvatori și experți din 18 state membre. Asistența europeană pe teren include:
Echipe specializate de căutare și salvare.
Medicamente și echipamente pentru adăposturi temporare.
Sisteme de telecomunicații prin satelit.
Servicii de cartografiere de urgență furnizate prin sistemul european Copernicus.
Comisarul european Hadja Lahbib a reafirmat angajamentul ferm al blocului comunitar față de victimele seismelor, subliniind importanța solidarității internaționale.
„Venezuela poate fi la un ocean distanță, dar poporul venezuelean este aproape de inimile noastre. Încă din primele ore de după cutremure, Uniunea Europeană a fost alături de ei”, a declarat Hadja Lahbib. „Ne intensificăm sprijinul pentru a furniza alimente, apă curată, medicamente și adăposturi familiilor care au pierdut totul. Vreau să le mulțumesc echipelor de intervenție care au lucrat zi și noapte, scoțând supraviețuitorii din dărâmături și aducând speranță atunci când era cea mai mare nevoie.”