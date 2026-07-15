UE schimbă regulile pentru refugiații din Ucraina. O nouă condiție devine obligatorie pentru cei care cer protecție

Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat miercuri prelungirea cu încă un an a mecanismului de protecție temporară destinat persoanelor refugiate din Ucraina. Măsura va fi valabilă până la 4 martie 2028, însă vine și cu o schimbare importantă: noii solicitanți vor trebui să demonstreze că și-au îndeplinit obligațiile militare față de statul ucrainean.
Noua cerință nu îi va afecta pe refugiații care beneficiază deja de protecție temporară în Uniunea Europeană, ci doar pe cei care vor depune cereri după intrarea în vigoare a noilor reguli.
O nouă condiție pentru refugiații care solicită protecție în UE
Potrivit deciziei adoptate de statele membre, persoanele strămutate din Ucraina care vor solicita de acum înainte protecție temporară în Uniunea Europeană vor trebui să prezinte dovezi că și-au respectat obligațiile militare în țara de origine.
„Pentru a primi protecţia temporară, persoanele strămutate din Ucraina vor trebui să dovedească faptul că şi-au respectat obligaţiile militare”, a transmis Uniunea Europeană într-un comunicat.
Instituțiile europene au precizat că această modificare nu îi privește pe refugiații aflați deja sub protecție temporară în statele membre.
„Această limitare se va aplica doar noilor solicitanţi de protecţie temporară. Ea nu se va aplica celor care beneficiază deja de protecţie temporară în Uniunea Europeană”, a precizat blocul comunitar.
Protecția temporară este prelungită până în martie 2028
În urma deciziei adoptate de statele membre, mecanismul de protecție temporară va rămâne în vigoare până la data de 4 martie 2028.
Acest statut le oferă persoanelor care au fugit din calea războiului posibilitatea de a primi imediat protecție în Uniunea Europeană, fără a parcurge procedurile obișnuite pentru acordarea azilului.
Beneficiarii protecției temporare au aceleași drepturi în toate statele membre ale Uniunii Europene. Printre acestea se numără dreptul de ședere, accesul pe piața muncii, posibilitatea de a beneficia de locuință, servicii medicale, ajutoare sociale și accesul copiilor la sistemul de învățământ.
Decizia urmează să fie oficializată
Consiliul Uniunii Europene va adopta în mod oficial decizia în următoarele săptămâni. După publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, noile prevederi vor intra în vigoare în ziua următoare.
Mecanismul de protecție temporară pentru persoanele strămutate din Ucraina a fost activat de Uniunea Europeană în martie 2022, la scurt timp după declanșarea invaziei ruse. Ultima prelungire stabilise ca termen-limită data de 4 martie 2027.
Potrivit datelor disponibile la 31 mai anul acesta, aproximativ 4,38 milioane de persoane care au părăsit Ucraina beneficiau de protecție temporară pe teritoriul Uniunii Europene.