UE schimbă regulile pentru refugiații din Ucraina. O nouă condiție devine obligatorie pentru cei care cer protecție

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 16:20

Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat miercuri prelungirea cu încă un an a mecanismului de protecție temporară destinat persoanelor refugiate din Ucraina. Măsura va fi valabilă până la 4 martie 2028, însă vine și cu o schimbare importantă: noii solicitanți vor trebui să demonstreze că și-au îndeplinit obligațiile militare față de statul ucrainean.

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