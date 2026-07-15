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Justitie· 1 min citire
Ciprian Ciucu, la Poliție pentru controlul judiciar: Sunt nevinovat, n-am luat șpagă!
Publicat15 iul. 2026, 08:06
Actualizat15 iul. 2026, 09:19
SursăRealitate Plus
Ciprian Ciucu s-a prezentat, miercuri dimineață, la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar după ce s-a întors din vacanța exotică din Portugalia. Edilul a pus activitatea de la Primărie pe pauză după ce a primit derogare de la instanță.
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