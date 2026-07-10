CSM a validat patru noi judecători la Înalta Curte de Casație și Justiție

Publicat 10 iul. 2026, 09:52 Actualizat 10 iul. 2026, 09:56

Începând cu data de 10 iulie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) va avea patru noi judecători, după ce Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a validat rezultatele concursului de promovare organizat în perioada martie–iunie 2026.

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