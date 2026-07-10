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Justitie· 1 min citire

CSM a validat patru noi judecători la Înalta Curte de Casație și Justiție

CSM

CSM

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 iul. 2026, 09:52
Actualizat10 iul. 2026, 09:56

Începând cu data de 10 iulie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) va avea patru noi judecători, după ce Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a validat rezultatele concursului de promovare organizat în perioada martie–iunie 2026.

Decizia CSM

Secția pentru judecători a CSM a confirmat oficial promovarea celor patru magistrați în funcția de judecător la Secția I civilă a Înaltei Curți, printr-o decizie care intră în vigoare chiar de astăzi, 10 iulie 2026. Concursul de promovare, desfășurat pe parcursul a trei luni, a stabilit clasamentul final al candidaților admiși pentru funcțiile vacante de la instanța supremă.

Cine sunt noii judecători

Printre cei promovați se numără Andreea Ciucă, președinta Curții de Apel Târgu Mureș și președinta Asociației Magistraților din România (AMR), Simona-Marina Duvalmă, vicepreședinte al Curții de Apel Ploiești, și Andrei-Cosmin Mitrache, vicepreședinte al Curții de Apel Craiova. Toți provin din funcții de conducere la nivelul curților de apel, aducând la instanța supremă experiență managerială pe lângă cea strict jurisdicțională.

Promovarea survine într-o perioadă tensionată pentru sistemul judiciar, marcată de conflictul dintre magistratură și Guvern pe tema restanțelor salariale, precum și de dezbaterile privind reforma pensiilor de serviciu ale judecătorilor și procurorilor. Întărirea completurilor ÎCCJ cu patru noi judecători vine astfel într-un moment în care instanța supremă are pe rol mai multe dosare cu miză instituțională majoră.

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