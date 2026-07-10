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Justitie· 1 min citire
CSM a validat patru noi judecători la Înalta Curte de Casație și Justiție
CSM
Publicat10 iul. 2026, 09:52
Actualizat10 iul. 2026, 09:56
Începând cu data de 10 iulie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) va avea patru noi judecători, după ce Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a validat rezultatele concursului de promovare organizat în perioada martie–iunie 2026.
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