Sfidare totală a lui Bolojan de la vârful justiției: CSM ignoră Executivul și dă drumul angajărilor masive

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) intensifică ofensiva împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan și deblochează, prin vot unanim, concursurile de admitere în sistemul judiciar. Decizia de a scoate sute de posturi la concurs vine ca o reacție directă la refuzul Guvernului de a aprobat memorandumul necesar, conducerea CSM avertizând ferm că nu va asista pasiv la destabilizarea și blocarea funcționării instanțelor și parchetelor.
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis să acționeze pe cont propriu în disputa acută cu puterea executivă. Într-o ședință cu vot unanim desfășurată pe 9 iulie 2026, Plenul CSM a hotărât declanșarea procedurilor de concurs pentru ocuparea a sute de funcții de judecător și procuror, chiar dacă Guvernul nu a aprobat memorandumul oficial pentru deblocarea acestora.
Mesajul transmis de instituție este unul de maximă fermitate. Judecătorul Alin Ene, membru CSM, a declarat public că magistratura nu va tolera tentativele de destabilizare a sistemului, indiferent din ce zonă vin acestea. Oficialul a subliniat că decizia radicală a fost luată ca o reacție directă la pasivitatea și lipsa de răspuns din partea cabinetului demis.
Planul de recrutare forțat de CSM este unul de proporții:
Institutul Național al Magistraturii: Se scoate la concurs un pachet de 240 de posturi destinate auditorilor de justiție.
Admitere directă în magistratură: Sunt puse la bătaie 110 posturi de judecător (la care se adaugă 20 pe o listă suplimentară) și 60 de posturi de procuror (plus 15 pe lista de rezervă).
Calendarul procedurilor este deja fixat: candidații își pot depune dosarele până pe 10 august 2026, în timp ce prima mare barieră – testul grilă pentru verificarea cunoștințelor juridice – este programată pentru data de 4 octombrie 2026.
Măsurile de austeritate și blocajul din spatele crizei de personal
Acest conflict deschis mocnește de luni de zile, pe fondul unui deficit sever de personal în instanțe și parchete, problemă care afectează celeritatea actului de justiție. Blocajul inițial a fost generat de Executivul condus de Ilie Bolojan, prin intermediul Legii nr. 141/2025, un act normativ ce impunea măsuri severe de austeritate fiscal-bugetară.
Ulterior, deși cadrul legal a fost ajustat pentru a permite anumite derogări în sectoarele critice, Guvernul a refuzat să semneze memorandumul înaintat de CSM, lăsând concursurile suspendate în birocrație. Din acest motiv, Consiliul a ales să forțeze nota, considerând că funcționarea puterii judecătorești este grav periclitată de deciziile politice.
Războiul miliardelor: Înalta Curte judecă propriile restanțe salariale
Miza disensiunilor dintre magistrați și Guvern depășește cu mult simpla ocupare a unor scaune goale. În aceeași zi în care CSM pornea concursurile, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) decidea amânarea pentru data de 23 iulie 2026 a pronunțării într-un dosar financiar uriaș. Este vorba despre recursul prin care Executivul și Ministerul Finanțelor încearcă să blocheze plata unor restanțe salariale masive către magistrați și personalul auxiliar, câștigate deja prin hotărâri judecătorești definitive.
Nota de plată calculată de jurnaliști este una astronomică: Guvernul are de achitat nu mai puțin de 5,2 miliarde de lei, sumă din care 1,2 miliarde de lei reprezintă exclusiv penalități și dobânzi acumulate. Disputa a creat o situație juridică extrem de delicată și intens comentată, deoarece judecătorii instanței supreme se află în poziția de a da un verdict final într-o cauză în care beneficiarii direcți ai banilor sunt chiar colegii lor de breaslă.
Ilie Bolojan acuză justiția de imixtiune în atribuțiile Guvernului
Reacția premierului demis nu s-a lăsat așteptată. Ilie Bolojan a încercat să contracareze ofensiva magistraților apelând la Curtea Constituțională. La începutul lunii iulie, acesta a sesizat CCR cu privire la existența unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Înalta Curte.
Argumentul central al lui Bolojan este acela că puterea judecătorească face un abuz de putere și tinde să se substituie Executivului și Parlamentului în gestionarea banilor publici. Premierul susține că nicio instanță nu poate obliga Guvernul să facă plăți masive care nu au acoperire în bugetul de stat sau în fondurile de rezervă, alocarea resurselor financiare fiind strict o prerogativă a puterii politice. De cealaltă parte, magistrații barează argumentul invocând obligativitatea executării hotărârilor judecătorești definitive.
Frontul intern: Premierul demis, contestat și blocat de proprii colegi din PNL
Problemele politice ale lui Ilie Bolojan s-au mutat tot în zona tribunalelor, dar de data aceasta din cauza unor dispute interne din Partidul Național Liberal. Într-o mișcare surpriză, Tribunalul București a dispus suspendarea executorie a tuturor hotărârilor adoptate la Congresul PNL din 21 iunie 2026.
Decizia instanței blochează practic instalarea noii echipe de conducere și modificările de statut pe care Bolojan își construia autoritatea în partid. Această lovitură judecătorească vine în urma unei acțiuni deschise de un grup de 18 lideri liberali de prim-plan – printre care Hubert Thuma, Alina Gorghiu, Lucian Bode și Adrian Veștea – care au contestat caracterul statutar și legal al deciziilor luate la Congres. Până la o sentință definitivă, conducerea partidului rămâne într-o zonă de incertitudine juridică.
Concluzii: Un peisaj instituțional gata să explodeze
Relația dintre puterea politică și cea judecătorească a ajuns într-un punct critic. Prin declanșarea concursurilor fără acceptul Palatului Victoria, CSM a arătat că este gata de o ruptură totală. În același timp, decizia iminentă a Înaltei Curți privind cele 5,2 miliarde de lei și blocajul judiciar impus asupra conducerii PNL creează un mediu extrem de instabil, în care Ilie Bolojan se vede asediat din toate direcțiile de deciziile instanțelor de judecată.