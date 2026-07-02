Calendarul fazelor Lunii în iulie 2026. Când are loc Luna Plină și ce semnificație au principalele faze lunare

Luna iulie 2026 aduce toate etapele importante ale ciclului lunar, iar pentru pasionații de astronomie și astrologie acestea reprezintă momente de interes deosebit. De la Luna Nouă, asociată cu începuturile, până la Luna Plină, când satelitul natural al Pământului este vizibil în întreaga sa splendoare, fiecare fază marchează o schimbare în ciclul lunar.
Mulți oameni consideră că aceste perioade sunt potrivite pentru reflecție, stabilirea unor obiective sau încheierea unor proiecte începute anterior. Dincolo de interpretările spirituale, fazele Lunii sunt fenomene astronomice care se repetă lunar și pot fi observate cu ușurință de pe Pământ.
Calendarul fazelor Lunii în iulie 2026
În luna iulie, Luna va trece prin cele patru faze principale ale ciclului său.
Calendarul complet este următorul:
Ultimul Pătrar – 6 iulie 2026
Luna Nouă – 14 iulie 2026
Primul Pătrar – 22 iulie 2026
Luna Plină – 29 iulie 2026
Aceste etape sunt determinate de poziția Lunii față de Pământ și Soare, ceea ce influențează partea iluminată a discului lunar pe care o putem observa de pe Terra.
Când este Luna Nouă în iulie 2026
Luna Nouă va avea loc pe 14 iulie 2026, moment în care satelitul natural al Pământului nu este vizibil pe cerul nopții, deoarece partea luminată este orientată în direcția opusă observatorilor de pe Pământ.
În tradițiile spirituale și astrologice, această fază este asociată cu începuturile, planificarea și stabilirea intențiilor pentru perioada următoare. Multe persoane aleg să își organizeze obiectivele sau să înceapă proiecte noi în această etapă a ciclului lunar.
Când este Luna Plină în iulie 2026
Luna Plină va avea loc pe 29 iulie 2026, fiind unul dintre cele mai spectaculoase momente astronomice ale lunii. Atunci, Luna este complet iluminată de razele Soarelui și poate fi admirată pe tot parcursul nopții, dacă vremea permite.
În astrologie, Luna Plină este asociată cu finalizarea unor etape, clarificarea unor situații și intensificarea emoțiilor. Deși nu există dovezi științifice care să confirme influența directă asupra comportamentului uman, mulți oameni folosesc această perioadă pentru reflecție și evaluarea progresului personal.
Cum sunt interpretate fazele Lunii în astrologie
Potrivit interpretărilor astrologice, fiecare element zodiacal ar putea resimți diferit energia fazelor lunare.
Semnele de apă – Rac, Scorpion și Pești – sunt considerate mai receptive din punct de vedere emoțional și intuitiv în această perioadă.
Pentru nativii din semnele de foc – Berbec, Leu și Săgetător – Luna Plină este văzută ca un moment favorabil afirmării personale, luării unor decizii importante sau rezolvării conflictelor mai vechi.
În cazul semnelor de pământ și de aer – Taur, Fecioară, Capricorn, Gemeni, Balanță și Vărsător – interpretările astrologice indică o perioadă potrivită pentru reorganizarea planurilor financiare, reevaluarea relațiilor și renunțarea la obiceiurile considerate nocive.
Aceste interpretări țin de credințele și practicile astrologice și nu sunt susținute de dovezi științifice.
Cum poți folosi simbolic energia fazelor Lunii
Indiferent dacă urmărești astrologia sau doar îți place să respecți anumite ritualuri personale, fazele Lunii pot reprezenta un bun prilej pentru introspecție și organizare.
În perioada de Lună Nouă, mulți aleg să își noteze obiectivele pe care vor să le atingă în următoarele săptămâni și să stabilească priorități clare.
La Luna Plină, unii preferă să reflecteze asupra lucrurilor pe care doresc să le lase în urmă, fie că este vorba despre obiceiuri, relații sau situații care nu le mai aduc beneficii. Astfel de practici au o valoare simbolică și pot contribui la dezvoltarea unei rutine de reflecție personală.
Luna iulie 2026 oferă astfel mai multe momente importante pentru cei care urmăresc evoluția ciclului lunar, fie din interes astronomic, fie din perspectivă spirituală sau astrologică.