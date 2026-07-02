Calendarul fazelor Lunii în iulie 2026. Când are loc Luna Plină și ce semnificație au principalele faze lunare

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 iul. 2026, 18:29

Luna iulie 2026 aduce toate etapele importante ale ciclului lunar, iar pentru pasionații de astronomie și astrologie acestea reprezintă momente de interes deosebit. De la Luna Nouă, asociată cu începuturile, până la Luna Plină, când satelitul natural al Pământului este vizibil în întreaga sa splendoare, fiecare fază marchează o schimbare în ciclul lunar.

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