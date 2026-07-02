Cum îți adaptezi alimentația pe timp de caniculă. Mâncărurile pe care trebuie să le consumi în zilele când temperaturile sar de 35°C

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 11:36

În zilele caniculare, alimentația joacă un rol important în starea noastră de bine. Când temperaturile depășesc 35°C, organismul își adaptează funcțiile pentru a face față căldurii, iar digestia devine mai lentă, motiv pentru care mesele grele, prăjelile, carne grasă, sosuri dense, tind să obosească mai mult decât să hrănească.

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