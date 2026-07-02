Cum îți adaptezi alimentația pe timp de caniculă. Mâncărurile pe care trebuie să le consumi în zilele când temperaturile sar de 35°C

În zilele caniculare, alimentația joacă un rol important în starea noastră de bine. Când temperaturile depășesc 35°C, organismul își adaptează funcțiile pentru a face față căldurii, iar digestia devine mai lentă, motiv pentru care mesele grele, prăjelile, carne grasă, sosuri dense, tind să obosească mai mult decât să hrănească.
În zilele foarte fierbinți, cele mai bune alegeri sunt mâncărurile care hidratează, se digeră ușor și nu suprasolicită sistemul digestiv.
Salate consistente, dar ușoare
Salatele nu înseamnă doar „frunze și roșii”. Vara, ele pot deveni mese complete dacă sunt construite corect.
O combinație bună include:
o sursă de proteine (ou, ton, pui, brânză slabă, năut)
legume crude sau ușor gătite
o grăsime bună (ulei de măsline, avocado, semințe)
ceva carbohidrat ușor (quinoa, couscous, orez rece)
De exemplu, o salată cu pui rece, castraveți, roșii, avocado și lămâie este mult mai eficientă vara decât o masă gătită grea.
Supe reci și preparate lichide
Când este foarte cald, mâncărurile lichide ajută corpul să se hidrateze și reduc efortul digestiv.
Cele mai potrivite sunt:
Aceste preparate nu doar hrănesc, dar ajută și la reglarea temperaturii corpului.
Pește și fructe de mare
Peștele rămâne una dintre cele mai bune proteine pentru caniculă. Este ușor, nu „îngreunează” stomacul și se poate combina cu legume proaspete.
Variante bune:
pește la grătar cu lămâie
doradă sau biban de mare la cuptor
salată de ton cu legume
creveți trași rapid la tigaie cu usturoi
Cheia este simplitatea preparării.
Fructe ca masă, nu doar desert
Pe căldură extremă, fructele pot deveni parte din mese, nu doar gustări.
Cele mai utile:
Combinarea lor cu iaurt sau brânză slabă le transformă într-o masă ușoară și sățioasă.
Mâncăruri reci pe bază de lactate
Iaurtul și kefirul sunt extrem de utile vara, deoarece au efect răcoritor și sunt ușor de digerat.
Idei:
iaurt cu castraveți și usturoi (gen tzatziki)
kefir cu ierburi și sare
bol de iaurt cu fructe și semințe
smoothie-uri cu iaurt și fructe
Acestea ajută și flora intestinală, care poate fi afectată de căldură și deshidratare.
Legume simple, gătite minim
Legumele sunt baza alimentației de vară, dar modul de preparare contează mult.
Cele mai bune variante:
Cu cât sunt mai puțin procesate, cu atât sunt mai ușor de tolerat în căldură.
Orez, quinoa și paste reci
Carbohidrații nu trebuie evitați complet, dar vara funcționează mai bine în variante simple și reci.
Exemple:
Acestea oferă energie fără senzația de „greutate” după masă.
Ce trebuie evitat în zilele de 35°C+
Nu doar ce mănânci contează, ci și ce e mai bine să reduci.
De obicei, vara sunt problematice:
prăjelile
mâncărurile foarte grase
porțiile mari de carne roșie
sosurile grele (smântână, maioneză)
deserturile foarte dulci și dense
Acestea cresc temperatura internă și încetinesc digestia.
În zilele de peste 35°C, corpul nu cere mai puțină mâncare, ci mâncare mai „ușoară”. Salatele echilibrate, peștele, fructele, lactatele fermentate și preparatele reci sunt cele mai eficiente pentru a menține energia fără a supraîncărca organismul.
Ideea centrală este simplă: cu cât afară e mai cald, cu atât mâncarea ar trebui să fie mai puțin procesată și mai ușor de digerat, potrivit sursei.