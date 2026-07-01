Sărbătoarea zilei 1 iulie în calendarul creștin: Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți și Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 07:07

Pe data de 1 iulie a fiecărui an se face pomenirea Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți, dar și a Sfântului Mucenic Cosma și Damian, conform cărților Sfinte. Este cruce neagră în calendar.

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