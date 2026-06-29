Tendințe în consumul de cafea în 2026: speciality coffee, rețele sociale și explozia aromelor

Publicat 29 iun. 2026, 20:30 Sursă Realitate net

Cafeaua nu mai este, de mult timp, o simplă băutură funcțională consumată în grabă dimineața. Cafeaua a devenit un ritual, un limbaj al gustului și, pe rețelele de socializare online, un mod de exprimare a identității personale. Trei tendințe mari au modelat piața în ultimii ani: creșterea accesului la cafea de specialitate, inovația accelerată în sistemele de preparare la domiciliu și puterea platformelor de socializare de a transforma o rețetă obscură într-un fenomen global în câteva zile. Rezultatul este o piață mai fragmentată și mai creativă ca oricând.

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