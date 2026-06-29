Tendințe în consumul de cafea în 2026: speciality coffee, rețele sociale și explozia aromelor

Cafeaua nu mai este, de mult timp, o simplă băutură funcțională consumată în grabă dimineața. Cafeaua a devenit un ritual, un limbaj al gustului și, pe rețelele de socializare online, un mod de exprimare a identității personale. Trei tendințe mari au modelat piața în ultimii ani: creșterea accesului la cafea de specialitate, inovația accelerată în sistemele de preparare la domiciliu și puterea platformelor de socializare de a transforma o rețetă obscură într-un fenomen global în câteva zile. Rezultatul este o piață mai fragmentată și mai creativă ca oricând.
Capsulele rămân unul dintre cele mai dinamice segmente ale pieței de cafea pentru acasă. Calitatea cafelei din capsule a crescut semnificativ, sortimentele s-au diversificat, iar producătorii au răspuns presiunii ecologice cu variante compostabile sau reciclabile. Capsulele Tchibo Cafissimo ilustrează bine această evoluție: gama acoperă profiluri de gust foarte diferite, de la espresso intens și ristretto până la variante mai blânde pentru băuturi cu lapte, ceea ce le face o alegere versatilă pentru gospodăriile în care preferințele diferă de la o persoană la alta.
La rândul lor, capsulele Dolce Gusto au câștigat teren mai ales în rândul consumatorilor care caută varietate și experiențe de tip cafenea acasă. Sistemul permite prepararea de cappuccino, latte macchiato, ceai sau ciocolată caldă, un avantaj real pentru cei care nu se pot limita la un singur gust. Edițiile limitate cu arome sezoniere răspund direct tendinței de a transforma cafeaua într-un moment de răsfăț premium acasă, o mică bucurie cotidiană care merită investiția.
Cafeaua de specialitate (speciality coffee): de la nișă la curent principal
Dacă, în urmă cu cinci ani, expresia „speciality coffee" era cunoscută mai ales de barista și entuziaști ai cafelei, în 2026 aceasta a intrat deja în vocabularul curent al unui segment larg de consumatori urbani. Prin definiție, “speciality coffee” desemnează cafeaua care obține minimum 80 de puncte pe scala Specialty Coffee Association, un prag care garantează calitatea boabelor, trasabilitatea originii și absența viciilor de producție. În practică, asta înseamnă cafele cu profiluri aromatice distincte: note de citrice, florale, de ciocolată neagră sau caramel, în funcție de origine și metoda de procesare.
România a intrat în această tendință cu un decalaj de câțiva ani față de piețele vest-europene, dar recuperarea a fost rapidă. Cafenelele de specialitate din București, Cluj, Timișoara sau Iași au educat o generație de consumatori care caută aceleași standarde și pentru cafeaua de acasă. Vânzările de râșnițe au crescut, metodele alternative de preparare, de la espressoare la presa franțuzească, au ieșit din zona de hobby, iar cafeaua single origin cu eticheta care indică ferma și altitudinea a depășit stadiul de curiozitate.
Dalgona, whipped coffee și cafeaua ca spectacol vizual
Dalgona coffee - cafeaua spumată din versiunea instant, zahăr și apă fierbinte, popularizată în anii 2020 - se menține în tendințe, dar se reinventează. În 2026 există variante whipped cu matcha (cu o creștere de peste 30% în mențiunile pe social media față de anul anterior), cu ciocolată neagră, cu proteine, pentru consumatorii pasionați de fitness, și chiar în formule vegane, preparate cu aquafaba în loc de albuș. Formatul „whipped coffee" s-a transformat într-un gen stabil de conținut culinar pe TikTok și Instagram, exact pentru că este spectaculos din punct de vedere vizual și ușor de reprodus acasă.
Această dimensiune vizuală este, de altfel, cheia pentru a înțelege cum funcționează tendințele în materie de cafea în era rețelelor sociale. O băutură nu mai devine populară doar pentru că are un gust bun, ci pentru că arată bine pe ecran, pentru că poate fi recreată acasă cu ingrediente accesibile și pentru că generează un tip de conținut pe care alții vor să îl imite. “Latte art” elaborat, băuturi stratificate în culori contrastante, spume parfumate - toate răspund aceleiași logici: cafeaua ca obiect atractiv vizual, înainte de a fi băutură.
Cafea funcțională, cu apa de cocos sau ciuperci
Printre cele mai interesante tendințe emergente de anul acesta se numără “cloud coffee”, o variantă de espresso în care apa tradițională este înlocuită cu apă de cocos, adăugând electroliți și o notă tropicală subtilă băuturii. Popularizată de creatori de conținut pe TikTok, s-a poziționat la intersecția dintre cafea și wellness, ca alternativă la băuturile energizante clasice. Conceptul de cofeină curată, fără zahăr rafinat, fără aditivi, cu beneficii funcționale suplimentare, câștigă, de altfel, tot mai mult teren în rândul consumatorilor tineri.
În aceeași direcție funcțională merge și cafeaua cu ciuperci medicinale, care a înregistrat o creștere de peste patru ori în mențiunile pe social media față de anul anterior. Blendurile cu lion's mane, pentru concentrare și claritate mintală, sau chaga, pentru susținerea imunității, sunt promovate ca alternative la cafeaua clasică pentru cei care vor să reducă aportul de cofeină fără a renunța la ritual. Gustul este, recunosc chiar și susținătorii, diferit față de o cafea obișnuită, de pământ, mai puțin intens, dar comunitatea din jurul acestui trend este foarte activă online.
Personalizarea extremă: 75% dintre cei aparținând gen Z își personalizează comanda
Una dintre cele mai semnificative schimbări de comportament documentate în 2026 este nivelul de personalizare al comenzilor de cafea. Studii recente arată că cei din generația Z încearcă băuturi noi cel puțin o dată pe lună, iar 75% dintre ei își modifică activ comanda față de rețeta standard. Ce înseamnă asta în practică: alegerea tipului de lapte (de ovăz, migdale, cocos, variante fără lactoză), adăugarea de spumă rece, siropuri cu arome neobișnuite, precum lavandă, trandafir, cardamom, yuzu, sau schimbarea metodei de preparare. Lucruri considerate de nișă cândva au devenit așteptări standard de meniu.
Presiunea de a personaliza vine, în mare parte, din logica rețelelor sociale: o comandă unică, personalizată și estetică devine conținut. Utilizatorii împart rețetele lor secrete și concurează în originalitate. Cafenelele care răspund acestei cereri cu meniuri flexibile și ingrediente variate câștigă atât rezervări, cât și vizibilitate organică pe platforme.
Cold brew, cafeaua rece și verile tot mai calde
Cafeaua preparată prin infuzare la rece timp de 12-24 de ore și-a consolidat statutul de băutură de sezon, dar tendința merge mult mai departe de consumul în cafenele. Kiturile de preparare acasă și concentratele de cold brew disponibile în magazine sunt acum accesibile consumatorilor obișnuiți. În lunile calde ale ultimilor ani, varianta cold brew a depășit în unele cafenele vânzările de espresso clasic, o schimbare care reflectă atât preferințele de gust, cât și verile tot mai caniculare.
Sustenabilitatea: de la argument de marketing la criteriu real
Sustenabilitatea a trecut, în consumul de cafea, de la sloganul de pe ambalaj la criteriu real de decizie pentru un segment tot mai larg de cumpărători. Lanțul de aprovizionare al cafelei este unul dintre cele mai complexe din industria alimentară globală: implică milioane de mici fermieri și o sensibilitate extremă la schimbările climatice. Certificările Fair Trade, Rainforest Alliance și UTZ au devenit repere familiare. , iar conceptul de „direct trade" - respectiv comercianții cumpără direct de la fermieri, la prețuri negociate transparent - câștigă adepți și în România.
În 2026, cafeaua este un produs mult mai complex decât era acum un deceniu. Este trasabilă, atractivă vizual, personalizabilă, funcțională și disponibilă în formate pentru orice stil de viață. Consumatorul român a evoluat odată cu ea și continuă să o facă.