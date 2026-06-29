Sărbătoare mare azi: Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cinstiți pe 29 iunie. Cine au fost cei doi mari propovăduitori ai creștinismului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 07:27

În fiecare an, la 29 iunie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, doi dintre cei mai importanți vestitori ai Evangheliei. Cei doi sunt sărbătoriți împreună deoarece, potrivit tradiției creștine, au primit moarte martirică în aceeași zi, pe 29 iunie, în anul 67 d.Hr., în timpul persecuțiilor împăratului Nero.

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