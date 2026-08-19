Sărbătoarea zilei, miercuri, 19 august: Un mare Sfânt, pomenit azi. Mulți români îi poartă numele

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mucenic Andrei Stratilat, unul dintre soldații de seamă ai armatei imperiale romane din vremea împăratului Maximian. Datorită curajului și priceperii sale militare, Andrei a fost ridicat la rangul de „Stratilat”, titlu care desemna un comandant de rang înalt, echivalent cu cel de general.
Sfântul Andrei Stratilat și ostașii săi – mărturisitori ai credinței în Hristos
În anul 305, Sfântul Andrei a primit misiunea de a conduce oastea romană împotriva perșilor. Înaintea confruntării, atât el, cât și soldații aflați sub comanda sa, s-au rugat lui Hristos pentru ajutor și izbândă. Potrivit tradiției creștine, rugăciunea lor a fost ascultată, iar armata persană a fost înfrântă.
După întoarcerea victorioasă în Antiohia, Andrei Stratilat a fost denunțat autorităților ca fiind creștin. Pentru că și-a mărturisit cu fermitate credința în Hristos, a fost întemnițat și supus la chinuri. Respectul și autoritatea de care se bucura în rândul soldaților și al populației au determinat însă autoritățile să îl elibereze, de teamă că pedepsirea sa ar putea provoca tulburări.
Potrivit tradiției, Sfântul Andrei a aflat prin descoperire dumnezeiască despre planurile împăratului și a pornit împreună cu ostașii săi spre Tarsul Ciliciei. Grupul număra 2.593 de militari de elită, care, asemenea comandantului lor, au ales să mărturisească credința creștină. Ajunși în Tars, aceștia au primit Sfântul Botez de la Episcopul Petru al Tarsului.
Prigoana autorităților imperiale nu a întârziat să apară. Pentru a scăpa de persecuții, Sfântul Andrei și ostașii săi s-au retras în Munții Taurus. Armatele romane i-au urmărit și i-au ajuns într-un defileu, în timp ce aceștia se aflau în rugăciune.
Acolo, Sfântul Andrei Stratilat și soldații săi au primit moartea mucenicească. Potrivit tradiției Bisericii, niciunul dintre ei nu s-a împotrivit, ci au acceptat cu seninătate jertfa pentru credința în Hristos. Sfântul Andrei este astfel cinstit ca exemplu de curaj, statornicie și mărturisire creștină.
Sfinții pomeniți în aceeași zi
În această zi, Biserica îi mai pomenește pe Sfinții Cuvioși Timotei, Agapie și Tecla, precum și pe Sfântul Mucenic Evtihian, ostașul, și Sfântul Stratighie.
Tot astăzi este făcută pomenirea Sfântului Cuvios Teofan cel Nou, făcătorul de minuni, cunoscut pentru viața sa de rugăciune și pentru minunile săvârșite prin puterea lui Dumnezeu.
Sfântul Proroc Samuel, sărbătorit în ziua următoare
În ziua următoare, calendarul ortodox îl prăznuiește pe Sfântul Proroc Samuel, una dintre marile personalități ale Vechiului Testament, cunoscut pentru credința sa și pentru rolul important pe care l-a avut în istoria poporului lui Israel.
Pomenirea Sfinților Mucenici Andrei Stratilat și a celor împreună cu el rămâne o mărturie despre puterea credinței și despre curajul celor care au ales să-L mărturisească pe Hristos chiar și în fața prigoanei și a morții.