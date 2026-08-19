Sărbătoarea zilei, miercuri, 19 august: Un mare Sfânt, pomenit azi. Mulți români îi poartă numele

Publicat 19 aug. 2026, 07:06 Actualizat 19 aug. 2026, 07:15

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mucenic Andrei Stratilat, unul dintre soldații de seamă ai armatei imperiale romane din vremea împăratului Maximian. Datorită curajului și priceperii sale militare, Andrei a fost ridicat la rangul de „Stratilat”, titlu care desemna un comandant de rang înalt, echivalent cu cel de general.

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