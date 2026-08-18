Ce mobilier merită ales la comandă și ce poți cumpăra standard

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 14:22

Atunci când amenajezi o locuință, alegerea mobilierului nu ține doar de stil și aspect, ci și de spațiul disponibil, funcționalitate și buget. Unele piese merită personalizate pentru a valorifica la maximum un spațiu dificil, în timp ce, pentru altele, variantele standard pot fi mai practice și mai accesibile ca preț.

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