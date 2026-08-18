Sărbătoarea zilei 18 august. Sfinții Mucenici Flor și Lavru, frații care au ales credința în Hristos

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 07:54

Credincioșii ortodocși îi pomenesc marți, 18 august, pe Sfinții Mucenici Flor și Lavru, doi frați gemeni care au mărturisit credința creștină și au primit cununa muceniciei. Calendarul zilei îi mai amintește pe Sfântul Cuvios Ioan de la Rila, ocrotitorul Bulgariei, precum și pe Sfinții Mucenici Polien, Serapion și Leon.

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