Sărbătoarea zilei 18 august. Sfinții Mucenici Flor și Lavru, frații care au ales credința în Hristos

Credincioșii ortodocși îi pomenesc marți, 18 august, pe Sfinții Mucenici Flor și Lavru, doi frați gemeni care au mărturisit credința creștină și au primit cununa muceniciei. Calendarul zilei îi mai amintește pe Sfântul Cuvios Ioan de la Rila, ocrotitorul Bulgariei, precum și pe Sfinții Mucenici Polien, Serapion și Leon.
Cine au fost Sfinții Flor și Lavru
Flor și Lavru au trăit în primele veacuri ale creștinismului și erau frați atât după trup, cât și după credință. Ei au învățat meșteșugul prelucrării pietrei de la Sfinții Proclu și Maxim, care au fost, la rândul lor, martirizați pentru credința în Hristos.
Potrivit tradiției consemnate în Viețile Sfinților, cei doi frați au fost trimiși în Iliric pentru a ridica un templu păgân. Banii primiți pentru lucrare nu i-au păstrat pentru ei, ci i-au împărțit săracilor. În timpul zilei munceau, iar noaptea se rugau lui Dumnezeu.
Prin mărturia lor, mai mulți oameni s-au apropiat de creștinism. Împreună cu cei care le-au urmat credința, Flor și Lavru au dărâmat statuile idolilor și au închinat lăcașul lui Dumnezeu. Gestul le-a atras însă prigoana și condamnarea. Cei doi au fost bătuți și aruncați într-un puț adânc, unde și-au sfârșit viața ca martiri.
O zi dedicată mărturisirii credinței
Pomenirea Sfinților Flor și Lavru amintește, în tradiția ortodoxă, de curajul celor care și-au pus credința mai presus de bunurile și siguranța proprie. Povestea lor este asociată cu milostenia, rugăciunea și mărturisirea credinței creștine chiar și în fața persecuțiilor.
În calendarul ortodox din 18 august 2026 este pomenit și Sfântul Cuvios Ioan de la Rila, unul dintre cei mai importanți sfinți ai Bisericii Ortodoxe Bulgare și ocrotitorul Bulgariei.
Pentru credincioși, ziua de 18 august este astfel un moment de rugăciune și de aducere aminte a unor oameni care, potrivit tradiției Bisericii, au transformat credința într-o mărturie trăită până la capăt.
Notă: Marea sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului a fost prăznuită pe 15 august, iar perioada liturgică a praznicului se încheie pe 23 august.