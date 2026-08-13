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Iubitul Simonei Halep, lovitură imobiliară de proporții. Dorin Mateiu construiește un ansamblu rezidențial în Brașov
Dorin Mateiu și Simona Halep
Publicat13 aug. 2026, 10:30
SursăRealitatea PLUS
Iubitul Simonei Halep a dat lovitura în orașul de suflet al lui Ion Țiriac. Milionarul Dorin Mateiu construiește un ansamblu rezidențial pe platforma industrială Roman din Brașov. Potrivit presei, acesta va fi obligat să facă un parc de cel puțin un hectar în mijlocul ansamblului de locuințe și o unitate de învățământ.
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