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Iubitul Simonei Halep, lovitură imobiliară de proporții. Dorin Mateiu construiește un ansamblu rezidențial în Brașov

Dorin Mateiu și Simona Halep

Dorin Mateiu și Simona Halep

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 aug. 2026, 10:30
SursăRealitatea PLUS

Iubitul Simonei Halep a dat lovitura în orașul de suflet al lui Ion Țiriac. Milionarul Dorin Mateiu construiește un ansamblu rezidențial pe platforma industrială Roman din Brașov. Potrivit presei, acesta va fi obligat să facă un parc de cel puțin un hectar în mijlocul ansamblului de locuințe și o unitate de învățământ.

Dorin Mateiu, obligat să facă un parc și o unitate de învățământ

Iubitul Simonei Halep și unul dintre cei mai bogați români, Dorin Mateiu are un nou proiect de amploare în domeniul imobiliar. Milionarul plănuiește să construiască un ansamblu rezidențial pe platforma Roman Brașov. Planul a obținut avizul, însă cu anumite condiții, printre care construirea unui spațiu verde de minimum un hectar pentru un parc. Totodată, va trebui asigurat terenul necesar ridicării unei unități de învățământ.

Cu 24 de ani mai în vârstă decât Simona Halep, Dorin Mateiu este un om de afaceri care a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni în Dubai. Milionarul are mai multe proprietăți în orașul din Emiratele Arabe Unite, iar Simona Halep s-a antrenat o bună perioadă de timp acolo.

Dorin Mateiu are o avere estimată la 65-70 de milioane de euro. Omul de afaceri a fost unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața industriei alimentare din România, motiv pentru care a fost supranumit Regele mezelurilor.

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