A murit omul care a transformat micii de la Dedulești într-un fenomen național

Viorel Sibiceanu, unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din județul Argeș, a murit la vârsta de 70 de ani. Omul de afaceri s-a stins din viață miercuri, 5 august, la două luni după ce își sărbătorise ziua de naștere. Numele său este legat de celebrii „mici mari de Dedulești”. Afacerea începută în urmă cu peste trei decenii a transformat localitatea într-un cunoscut popas gastronomic.
Povestea micilor de la Dedulești a început în 1994
Viorel Sibiceanu a început afacerea de familie în anul 1994, după ce lucrase în industria cărnii. La început, localul era o terasă modestă amplasată pe traseul tranzitat de șoferii care treceau prin zonă. Rețeta tradițională și dimensiunea generoasă a micilor au atras treptat tot mai mulți clienți. Terasa a devenit unul dintre cele mai cunoscute popasuri gastronomice din România.
În peste 30 de ani, micii de la Dedulești au ajuns cunoscuți în întreaga țară. Numeroși șoferi și turiști care tranzitează zona opresc pentru a mânca la localurile familiei Sibiceanu. Afacerea s-a dezvoltat și a devenit un reper pentru această parte a județului Argeș. În prezent, activitatea este continuată de copiii antreprenorului, care păstrează tradiția începută de tatăl lor.
Cei care vor să îi aducă un ultim omagiu o pot face începând de joi, 6 august. Trupul neînsuflețit va fi depus la locuința familiei din satul Săpunari, comuna Morărești. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 8 august. Viorel Sibiceanu va fi înmormântat în cimitirul din localitate, conform presei locale.
Omul de afaceri era legat și de echipa FC Argeș, pe care o sponsoriza prin intermediul companiei sale. Clubul piteștean a transmis un mesaj după moartea antreprenorului. „Clubul FC Argeș își exprimă regretul profund pentru trecerea în neființă a domnului Viorel Sibiceanu, fondatorul lanțului de restaurante Sibiceanu și sponsor al echipei noastre. În aceste clipe de grea încercare, suntem alături de familia îndoliată și de toți cei care l-au cunoscut. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a transmis FC Argeș.
Clubul a anunțat că doi dintre sponsorii săi au murit într-un interval de aproximativ 12 ore. Cu o zi înaintea lui Viorel Sibiceanu a murit omul de afaceri Constantin Pănescu. Acesta s-a stins din viață pe 4 august, la vârsta de 66 de ani. Constantin Pănescu fusese acționar al FC Argeș în urmă cu aproximativ două decenii și era în prezent sponsor al echipei prin compania METABET CF, parte a grupului Alcadibo.
Potrivit informațiilor din anchetă, Constantin Pănescu ar fi coborât în beciul locuinței pentru a scoate apă cu o pompă electrică. Soția sa l-ar fi găsit inconștient. Bărbatul era cunoscut cu afecțiuni cardiace. Împrejurările exacte ale decesului urmează să fie stabilite.
Clubul piteștean a transmis un mesaj și după moartea fostului acționar. „Clubul FC Argeș își exprimă regretul profund pentru trecerea în neființă a domnului Constantin Pănescu, fost acționar al echipei noastre acum peste două decenii și, în prezent, sponsor la FC Argeș prin intermediul companiei METABET CF, parte a grupului Alcadibo. În aceste clipe de grea încercare, suntem alături de familia acestuia. Sincere condoleanțe!”, a transmis clubul.