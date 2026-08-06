A murit omul care a transformat micii de la Dedulești într-un fenomen național

Publicat 6 aug. 2026, 11:44 Actualizat 6 aug. 2026, 11:55

Viorel Sibiceanu, unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din județul Argeș, a murit la vârsta de 70 de ani. Omul de afaceri s-a stins din viață miercuri, 5 august, la două luni după ce își sărbătorise ziua de naștere. Numele său este legat de celebrii „mici mari de Dedulești”. Afacerea începută în urmă cu peste trei decenii a transformat localitatea într-un cunoscut popas gastronomic.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre viorel sibiceanumici dedulesti