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Accident grav în Sibiu. Un autoturism a căzut în râul Olt. Care este starea șoferului

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 23:17
Actualizat5 aug. 2026, 23:19

Un accident grav a avut loc, miercuri seară, în județul Sibiu, după ce un autoturism a căzut în râul Olt. Șoferul, un bărbat în vârstă de 70 de ani, a reușit să iasă din mașină și să ajungă singur la mal, unde a fost preluat și evaluat de echipajele medicale sosite la fața locului.

Incidentul s-a produs în zona Barajului Scoreiu, iar la scurt timp la fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, cu două bărci, o autospecială de stingere, un echipaj SMURD și o autospecială de primă intervenție.

Șoferul a reușit să iasă singur din autoturism

Potrivit primelor informații, conducătorul auto a reușit să iasă din mașină înainte de sosirea salvatorilor, în timp ce autoturismul a rămas în apă, la aproximativ 10 metri de mal.

Reprezentanții ISU Sibiu au precizat că este vorba despre un bărbat în vârstă de 70 de ani, care a ajuns singur la mal și a fost preluat de echipajul medical pentru evaluare.

„Persoana a ajuns singură la mal, este vorba de un bărbat în vârstă de 70 de ani. În aceste momente este evaluat medical, este conștient, cooperant”, au transmis reprezentanții ISU Sibiu.

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