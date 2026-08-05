Accident grav în Sibiu. Un autoturism a căzut în râul Olt. Care este starea șoferului

Publicat 5 aug. 2026, 23:17 Actualizat 5 aug. 2026, 23:19

Un accident grav a avut loc, miercuri seară, în județul Sibiu, după ce un autoturism a căzut în râul Olt. Șoferul, un bărbat în vârstă de 70 de ani, a reușit să iasă din mașină și să ajungă singur la mal, unde a fost preluat și evaluat de echipajele medicale sosite la fața locului.

Distribuie articolul