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Locale· 1 min citire
Accident grav în Sibiu. Un autoturism a căzut în râul Olt. Care este starea șoferului
FOTO: Arhivă
Publicat5 aug. 2026, 23:17
Actualizat5 aug. 2026, 23:19
Un accident grav a avut loc, miercuri seară, în județul Sibiu, după ce un autoturism a căzut în râul Olt. Șoferul, un bărbat în vârstă de 70 de ani, a reușit să iasă din mașină și să ajungă singur la mal, unde a fost preluat și evaluat de echipajele medicale sosite la fața locului.
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