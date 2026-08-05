Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Motociclist de 36 de ani, mort într-un accident pe DN1, la Popasul Avrig, după ce motocicleta sa a fost lovită de o mașină

Mototiclist/ Sursa foto: Sibiulinimagini.ro

Mototiclist/ Sursa foto: Sibiulinimagini.ro

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 13:04

Un motociclist de 36 de ani a murit miercuri într-un accident produs pe DN1, în zona Popasului Avrig. Motocicleta condusă de acesta a fost acroșată de un autoturism. Bărbatul a fost găsit în stare de inconștiență și în stop cardio-respirator. Medicii au încercat să îl resusciteze, dar nu i-au mai putut salva viața.

Intervenție de urgență la locul accidentului

La fața locului au intervenit un echipaj SMURD cu medic, o ambulanță și o autospecială de stingere. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. La intervenție au participat echipajele medicale și pompierii. Motociclistul nu a răspuns manevrelor, iar medicul SMURD a declarat decesul. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident rutier

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe