Motociclist de 36 de ani, mort într-un accident pe DN1, la Popasul Avrig, după ce motocicleta sa a fost lovită de o mașină

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 13:04

Un motociclist de 36 de ani a murit miercuri într-un accident produs pe DN1, în zona Popasului Avrig. Motocicleta condusă de acesta a fost acroșată de un autoturism. Bărbatul a fost găsit în stare de inconștiență și în stop cardio-respirator. Medicii au încercat să îl resusciteze, dar nu i-au mai putut salva viața.

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