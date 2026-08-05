Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Motociclist de 36 de ani, mort într-un accident pe DN1, la Popasul Avrig, după ce motocicleta sa a fost lovită de o mașină
Mototiclist/ Sursa foto: Sibiulinimagini.ro
Un motociclist de 36 de ani a murit miercuri într-un accident produs pe DN1, în zona Popasului Avrig. Motocicleta condusă de acesta a fost acroșată de un autoturism. Bărbatul a fost găsit în stare de inconștiență și în stop cardio-respirator. Medicii au încercat să îl resusciteze, dar nu i-au mai putut salva viața.
Citește și
- 12:40Bărbat de 65 de ani, reținut după ce ar fi făcut propuneri sexuale unor adolescente
- 12:20Șapte cățeluși și mama lor, salvați de sub un mal de pământ în Constanța - VIDEO
- 09:45Centrala electrică istorică din Câmpulung, demolată în plină criză energetică - VIDEO
- 08:10Restricții pentru camioanele de peste 7,5 tone în șapte județe aflate sub cod roșu: circulația este interzisă miercuri, între orele 12:00 și 20:00
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News