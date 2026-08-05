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Locale· 1 min citire
Bărbat de 65 de ani, reținut după ce ar fi făcut propuneri sexuale unor adolescente
Poliția Română
Un bărbat de 65 de ani din localitatea Albac, județul Alba, este anchetat într-un dosar care vizează două adolescente. Acesta este cercetat pentru coruperea sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale și agresiune sexuală asupra unui minor. Unei fete de 15 ani i-ar fi oferit bani pentru a întreține relații sexuale cu el. O altă adolescentă, în vârstă de 17 ani, ar fi fost atinsă în zonele intime fără acordul ei.
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