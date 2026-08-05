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Bărbat de 65 de ani, reținut după ce ar fi făcut propuneri sexuale unor adolescente

Poliția Română

Poliția Română

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 12:40

Un bărbat de 65 de ani din localitatea Albac, județul Alba, este anchetat într-un dosar care vizează două adolescente. Acesta este cercetat pentru coruperea sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale și agresiune sexuală asupra unui minor. Unei fete de 15 ani i-ar fi oferit bani pentru a întreține relații sexuale cu el. O altă adolescentă, în vârstă de 17 ani, ar fi fost atinsă în zonele intime fără acordul ei.

Propuneri făcute unei fete de 15 ani

Faptele recente s-ar fi produs în perioada 1-3 august 2026. „În seara zilei de 3 august 2026, bărbatul ar fi abordat o tânără de 15 ani, i-ar fi propus să întrețină relații sexuale și ar fi încercat să o determine să intre în locuința lui. În perioada 1-3 august 2026, bărbatul i-ar fi făcut în repetate rânduri aceleași propuneri, inclusiv prin apeluri pe o rețea de socializare, și i-ar fi oferit bani”, au transmis polițiștii. Ancheta este desfășurată de Serviciul de Investigații Criminale Alba.

O altă adolescentă ar fi fost agresată

Anchetatorii au descoperit că bărbatul ar mai fi comis fapte asemănătoare în urmă cu doi ani. În decembrie 2024, acesta i-ar fi propus unei fete de 17 ani să întrețină relații sexuale cu el. Bărbatul ar fi atins-o în repetate rânduri în zonele intime. Faptele s-ar fi produs fără acordul adolescentei.

Suspectul a fost reținut

Bărbatul a fost reținut marți, 4 august, pentru 24 de ore. Miercuri, acesta urma să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia. Procurorii vor decide ce măsuri legale vor fi luate în continuare. Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție pe durata procesului penal.

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