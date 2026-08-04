Alertă dispariție minor în județul Iași. Un băiat de 12 ani a fugit de acasă cu căruța tatălui său

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 22:01

Polițiștii din județul Iași sunt în alertă și caută un băiat în vârstă de 12 ani, care a plecat marți seară de acasă cu căruța tatălui său și nu s-a mai întors.

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