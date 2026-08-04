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Alertă dispariție minor în județul Iași. Un băiat de 12 ani a fugit de acasă cu căruța tatălui său

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 22:01

Polițiștii din județul Iași sunt în alertă și caută un băiat în vârstă de 12 ani, care a plecat marți seară de acasă cu căruța tatălui său și nu s-a mai întors.

Autoritățile cer sprijinul populației pentru găsirea copilului

”La data de 4 august a.c., Secţia nr. 9 Poliţie Rurală Hârlău a fost sesizată, prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că fiul său, CIUBOTARU DRAGOŞ IULIAN, de 12 ani, a plecat de la domiciliul din sat/comuna Deleni, judeţul Iaşi cu căruţa tatălui şi nu a revenit până în prezent”, anunţă, marţi seară, IPJ Iaşi.

Minorul are aproximativ 1,50 metri înălțime, păr brunet și ochi căprui, iar la momentul dispariției purta un tricou negru și pantaloni scurți negri.

”Persoanele care deţin informaţii ce pot ajuta la găsirea minorului sunt rugate să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie sau să sune la numărul de urgenţă 112”, au mai transmis poliţiştii.

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