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Mare atenție, șoferi! Restricțiile de circulație se extind în alte trei județe din cauza Codului roșu de caniculă

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 17:09

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă că restricţiile de circulaţie pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone vor fi extinse miercuri în alte trei judeţe, pe fondul caniculei. Astfel, măsura se va aplica pe drumurile naţionale, drumurile expres şi autostrăzile din judeţele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiş şi Caraş-Severin.

Restricții de circulație în șapte județe aflate sub Cod roșu de caniculă

Potrivit CNAIR, miercuri, în intervalul orar 12:00 – 20:00, autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone au circulaţia restricţionată pe sectoarele de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi din judeţele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiş şi Caraş-Severin.

Aceste restricţii sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de Administraţia Naţională de Meteorologie – Cod roşu de val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat şi temperaturi extreme.

„Măsura este adoptată pentru protejarea şi conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformaţiilor majore ireversibile (...) care pot apărea pe reţeaua rutieră, ca efect al desfăşurării traficului greu în condiţiile climatice de caniculă”, a precizat CNAIR.

Transporturile exceptate de la restricții

Măsurile sunt dispuse în baza prevederilor OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. De la restricţii sunt exceptate, între altele, transporturile de persoane, de animale vii, de produse perisabile, de carburanţi, de apă şi alimente pentru zone calamitate, transporturile funerare, poştale, de mărfuri cu temperatură controlată, de apă îmbuteliată şi băuturi răcoritoare, precum şi transporturile de produse agricole şi alimentare.

De asemenea, pot circula utilajele CNAIR şi cele ale firmelor implicate în construcţia, modernizarea şi întreţinerea infrastructurii rutiere naţionale, precum şi vehiculele utilizate în cadrul Sistemului Garanţie-Returnare (SGR) şi transporturile militare implicate în exerciţii multinaţionale.

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