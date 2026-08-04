Mare atenție, șoferi! Restricțiile de circulație se extind în alte trei județe din cauza Codului roșu de caniculă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 17:09

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă că restricţiile de circulaţie pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone vor fi extinse miercuri în alte trei judeţe, pe fondul caniculei. Astfel, măsura se va aplica pe drumurile naţionale, drumurile expres şi autostrăzile din judeţele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiş şi Caraş-Severin.

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