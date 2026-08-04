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Locale· 1 min citire
Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan cer să fie eliberați: au contestat prelungirea arestării preventive până pe 11 septembrie
Procurorii Niță și Gigi Valentin Ștefan
Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan, de la Parchetul Curții de Apel Constanța, au contestat pe 4 august 2026 prelungirea arestului preventiv. Măsura a fost prelungită cu 30 de zile, începând din 13 august și până pe 11 septembrie 2026, inclusiv. Înalta Curte a respins cererile prin care cei doi au solicitat arest la domiciliu sau control judiciar. Contestațiile lor vor fi analizate în zilele următoare.
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