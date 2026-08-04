Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan cer să fie eliberați: au contestat prelungirea arestării preventive până pe 11 septembrie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 13:16

Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan, de la Parchetul Curții de Apel Constanța, au contestat pe 4 august 2026 prelungirea arestului preventiv. Măsura a fost prelungită cu 30 de zile, începând din 13 august și până pe 11 septembrie 2026, inclusiv. Înalta Curte a respins cererile prin care cei doi au solicitat arest la domiciliu sau control judiciar. Contestațiile lor vor fi analizate în zilele următoare.

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