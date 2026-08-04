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Șarpe de un metru, găsit în curtea unei case din Arad. Jandarmii au intervenit

Șarpe de un metru în Arad

Șarpe de un metru în Arad

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 12:00

O familie din localitatea Vinga, județul Arad, a cerut ajutor după ce a găsit un șarpe în curtea casei. Animalul avea aproximativ un metru lungime. O femeie a sunat la 112 și a cerut intervenția jandarmilor. Șarpele a fost prins în siguranță și eliberat într-o zonă izolată.

„O femeie a sesizat prezența unui șarpe în curtea locuinței sale, solicitând sprijinul jandarmilor. Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat că apelul se confirmă, fiind vorba despre un șarpe cu o lungime de aproximativ un metru. Cu ajutorul echipamentelor specifice, echipajul a capturat animalul în condiții de siguranță. Acesta a fost ulterior eliberat într-o zonă izolată, potrivită habitatului său natural”, a transmis Jandarmeria Arad.

Biologul Gabriel Herlo spune că șerpii pot apărea în zonele locuite în perioadele cu temperaturi foarte ridicate. Animalele caută locuri umbroase și surse de apă. „În această perioadă, este probabil să întâlnim șerpi în afara habitatelor specifice. Din cauza temperaturilor extreme, ei își lungesc perioada de activitate pe parcursul zilei”, a explicat biologul. Jandarmii le recomandă oamenilor să păstreze distanța dacă întâlnesc un șarpe. Aceștia nu trebuie să încerce să îl prindă sau să îl alunge singuri. Copiii trebuie supravegheați până la sosirea echipajelor. Animalele de companie trebuie, de asemenea, ținute departe de șarpe.

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