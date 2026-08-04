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Locale· 1 min citire
Șarpe de un metru, găsit în curtea unei case din Arad. Jandarmii au intervenit
Șarpe de un metru în Arad
O familie din localitatea Vinga, județul Arad, a cerut ajutor după ce a găsit un șarpe în curtea casei. Animalul avea aproximativ un metru lungime. O femeie a sunat la 112 și a cerut intervenția jandarmilor. Șarpele a fost prins în siguranță și eliberat într-o zonă izolată.
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