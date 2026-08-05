Centrala electrică istorică din Câmpulung, demolată în plină criză energetică - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 09:45

În plină criză, România își distruge fostele uzine de electricitate. Imaginile vin de la Câmpulung, acolo unde centrala-simbol care asigura cu energie orașul a fost demolată. Clădirea fusese ridicată în urmă cu peste un secol, odată cu trecerea orașului la iluminatul electric. Demolarea are loc chiar în perioada în care România nu reușește să își acopere consumul din producția internă în orele de vârf.

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