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Centrala electrică istorică din Câmpulung, demolată în plină criză energetică - VIDEO

Centrala Câmpulung

Centrala Câmpulung

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 09:45

În plină criză, România își distruge fostele uzine de electricitate. Imaginile vin de la Câmpulung, acolo unde centrala-simbol care asigura cu energie orașul a fost demolată. Clădirea fusese ridicată în urmă cu peste un secol, odată cu trecerea orașului la iluminatul electric. Demolarea are loc chiar în perioada în care România nu reușește să își acopere consumul din producția internă în orele de vârf.

România importă energie la prețuri mari

Țara noastră are în fiecare seară, între orele 19:00 și 23:00, un deficit important de energie. Pentru a acoperi consumul, România este obligată să importe electricitate la prețuri mai mari. Guvernul a avertizat că aceste costuri se pot vedea în facturile românilor din această toamnă.

Guvernul Bolojan le cere instituțiilor și autorităților locale să reducă folosirea energiei în orele de vârf. Printre măsurile discutate se află oprirea unor lumini și încărcarea autobuzelor electrice în alte intervale. Mai mulți primari au refuzat însă să stingă iluminatul public și au invocat siguranța cetățenilor. În timp ce românilor li se cere să facă economie, clădiri care amintesc de vechile capacități de producție sunt puse la pământ.

Uzina a fost construită la începutul secolului trecut

Primele demersuri pentru introducerea curentului electric în Câmpulung au început în 1905. În 1906, primăria a contractat un împrumut de 250.000 de lei, pe o perioadă de 40 de ani, iar o parte din bani urma să fie folosită pentru proiectul iluminatului electric. Proiectul a fost depus în luna iunie a aceluiași an, iar pentru lucrări a fost angajat inginerul Nicolae Vasilescu-Karpen. Licitația a fost câștigată la începutul anului 1910 de compania Siemens-Schuckert, după mai mulți ani de întârzieri. Documentele istorice arată că primăria a decis construirea unei uzine electrice proprii în iarna 1910-1911.

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